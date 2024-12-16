Сторонников и противников объединения Кстова с Нижним Новгородом оказалось почти поровну

В Кстове (город-спутник в 15 км от Нижнего Новгорода) сегодня, 16 декабря, прошли публичные слушания по вопросу объединения Кстовского муниципального округа с областным центром. За счет этого территория Нижнего Новгорода может увеличиться втрое с нынешних 410 кв. км. По итогам голосования сторонники объединения не получили абсолютного большинства голосов, но все же победили противников с небольшим перевесом.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виды Нижнего Новгорода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Слушания вызвали ажиотаж: в фойе ДК нефтехимиков (градообразующим предприятием в Кстове является ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез») стояли очереди, в актовый зал по специальным квиточкам пускали только зарегистрировавшихся.

Открывший мероприятие глава Кстовского округа Иван Уланов рассказал, что примерно 30 тыс. его жителей работают в Нижнем Новгороде, из-за чего муниципалитет недополучает 400 млн руб. налогов. В случае же объединения, по его мнению, кстовчане через своих депутатов в нижегородской гордуме смогут добиться выделения этих средств на собственные нужды. Кроме того, войдя в состав Нижнего Новгорода, Кстов сможет участвовать в различных федеральных программах и рассчитывать на часть инфраструктурных бюджетных кредитов.

Участники слушаний, в свою очередь, возмущались тем, что решение о присоединении к Нижнему Новгороду было принято без референдума и мнения жителей никто не спрашивал. На это Иван Уланов ответил, что по закону референдум и не требуется, достаточно решения депутатов обоих муниципалитетов. Но записавшихся на выступление политиков и представителей общественности это не убедило, и все они дружно призвали голосовать против присоединения. Так, кстовский депутат Олег Захаров заявил, что после слияния местные жители могут потерять все сельские льготы. А некоторые ораторы выражали сомнения в том, что Нижний Новгород вернет Кстову недополученные райцентром 400 млн руб.

В итоге за объединение проголосовали 195 участников слушаний (49,4% от их общего числа), против был 191, а еще 9 человек воздержались. При подсчете голосов противники объединения заявили, что голосование прошло с нарушениями, и потребовали создать комиссию для разбирательства. Однако местные власти приняли объявленные цифры и посчитали слушания состоявшимися. Эти результаты совет депутатов Кстовского округа должен учесть при предстоящем голосовании за или против объединения с Нижним Новгородом. При этом мнение граждан по действующему законодательству будет иметь для депутатов не обязательный, а лишь рекомендательный характер.

Андрей Репин, Нижний Новгород