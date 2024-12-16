На HSBC подали в суд в Австралии за недостаточную защиту клиентов от мошенников

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала в суд на местное подразделение одного из крупнейших банков мира HSBC, обвинив его в том, что оно не обеспечивает должную защиту для своих клиентов от мошенников. Как утверждается в иске, банк не использует необходимые инструменты контроля, позволяющие предотвращать и выявлять незаконные трансакции и быстро восстанавливать нормальные банковские операции.

По данным ASIC, с января 2020 года по август 2024 года HSBC получил около 950 заявлений о незаконных трансакциях, в результате которых клиенты лишились около A$23 млн ($14,61 млн). При этом расследование некоторых случаев занимало у банка до 145 дней, полный доступ к своему счету клиент получает в среднем через 95 дней, а в одном из случаев клиент ждал восстановления доступа в течение 542 дней. В HSBC признают претензии ASIC и намерены решать проблему. Как сообщает Reuters, за год по сентябрь 2024 года включительно в Австралии было совершено около 265 тыс. банковских мошенничеств, из-за чего было потеряно $195,2 млн.

Сколько мошенники украли у банковских клиентов за квартал — в материале «Граждан выставили на рекорд».

Алена Миклашевская