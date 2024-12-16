Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На HSBC подали в суд в Австралии за недостаточную защиту клиентов от мошенников

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала в суд на местное подразделение одного из крупнейших банков мира HSBC, обвинив его в том, что оно не обеспечивает должную защиту для своих клиентов от мошенников. Как утверждается в иске, банк не использует необходимые инструменты контроля, позволяющие предотвращать и выявлять незаконные трансакции и быстро восстанавливать нормальные банковские операции.

По данным ASIC, с января 2020 года по август 2024 года HSBC получил около 950 заявлений о незаконных трансакциях, в результате которых клиенты лишились около A$23 млн ($14,61 млн). При этом расследование некоторых случаев занимало у банка до 145 дней, полный доступ к своему счету клиент получает в среднем через 95 дней, а в одном из случаев клиент ждал восстановления доступа в течение 542 дней. В HSBC признают претензии ASIC и намерены решать проблему. Как сообщает Reuters, за год по сентябрь 2024 года включительно в Австралии было совершено около 265 тыс. банковских мошенничеств, из-за чего было потеряно $195,2 млн.

Сколько мошенники украли у банковских клиентов за квартал — в материале «Граждан выставили на рекорд».

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...