Российские банки резко снизили лимиты по кредитным картам

Российские банки в ноябре—начале декабря начали резко сокращать лимиты по кредитным картам для своих клиентов, пишут «Известия» со ссылкой на жалобы пользователей форума «Банки.ру». Клиенты трех крупнейших банков рассказали о значительных сокращениях объема доступных средств — в некоторых случаях до 20 раз.

Клиенты ВТБ сообщали о сокращении лимитов с первоначальных 200 тыс. руб. до 10 тыс. В некоторых случаях, передает газета, лимит вовсе обнулялся без предупреждения. В пресс-службе ВТБ такие меры объяснили высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам. С аналогичными ситуациями столкнулись также клиенты Альфа-банка и «Сбера», отмечают «Известия».

Опрошенные газетой эксперты связывают такие решения с макропруденциальными лимитами Центробанка, которые ограничивают долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой до 15%. Банки стремятся избежать дополнительных расходов, сокращая лимиты для клиентов с высокими процентными ставками по потребительским кредитам.

Также банки готовятся к возможному повышению ключевой ставки ЦБ до 23% на заседании 20 декабря, полагают аналитики. 25 октября регулятор поднял ставку с 19% до 21%. В ноябре банки выдали россиянам кредитов на сумму 626,3 млрд руб., что на 28% меньше, чем в октябре. При этом по итогам ноября все сегменты кредитования показали минимальные значения с 2022–2023 годов.

Подробнее об итогах кредитного рынка — в материале «Ъ» «Кредитование закрывает год на минимуме».