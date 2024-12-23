«Мы вышли за рамки привычного»

Один из крупнейших отечественных производителей, предлагающих электротехнические решения, IEK GROUP представил инновационную разработку — линейку безрамочных розеток FORTE&PIANO. Модули можно устанавливать в любом порядке и количестве. Компания получила три патента на изобретение. О коллекции рассказала Екатерина Кугаевская, руководитель бизнес-единицы «Оборудование распределения и передачи электроэнергии» IEK GROUP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель бизнес-единицы «Оборудование распределения и передачи электроэнергии» IEK GROUP Екатерина Кугаевская

Фото: IEK GROUP Руководитель бизнес-единицы «Оборудование распределения и передачи электроэнергии» IEK GROUP Екатерина Кугаевская

Фото: IEK GROUP

— Как родилась идея?

— Выход этой линейки — результат четырехлетней работы целой команды вместе с дизайн-студией Architimе Design. Целью было создание решения «на опережение», которого еще нет на рынке, доступного широкой аудитории.

Компания провела глубокое исследование тенденций и трудностей, с которыми сталкиваются монтажники, дизайнеры и, конечно, заказчики, работая с электрооборудованием.

Серия FORTE&PIANO была создана, чтобы решить проблемы специалистов и пользователей. Это первая в мире коллекция розеток, где нет рамок, как следствие, сопутствующих затруднений, где и что установить: элементы можно соединять в любом порядке и количестве. Это удобно и для дизайнеров, и для электриков. Изделия крепятся друг к другу благодаря масштабируемому суппорту. Оборудование не требует дополнительных монтажных работ, элементы легко устанавливаются в самый обычный подрозетник. В FORTE&PIANO неограниченное количество модулей в ряду, собрать нужную комбинацию просто и легко, как конструктор.

— Какие варианты оборудования предлагаются?

— В линейке больше 45 продуктов. Есть, например, розетка-слайдер, которая принципиально отличается от существующих моделей. Ее крышка, закрывающая доступ к отверстиям, легко сдвигается вверх. Обычно эти заглушки открываются под углом. Это не всегда удобно: вплотную к ним нельзя поставить мебель или технику. А к FORTE&PIANO можно. В линейке есть и удобные выключатели с минимальным вылетом клавиш — они практически бесшумны. Также предусмотрены компьютерные розетки, модули HDMI, датчики движения, подсветка, выводы кабеля, розетки для жалюзи, в общем, все, что может пригодиться в современном доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация линейки безрамочных розеток FORTE&PIANO

Фото: IEK GROUP Презентация линейки безрамочных розеток FORTE&PIANO

Фото: IEK GROUP

— А дизайн и варианты отделки?

— Учтены все современные тенденции. В коллекции пять универсальных цветов, которые вписываются в любой интерьер. Первые и самые популярные — белый и черный, на которые приходится больше половины продаж. Кстати, именно благодаря им родилось название FORTE&PIANO.

Линия дополняется и другими модными оттенками, такими как шоколад, бежевый и алюминиевый. На завершающем этапе находится разработка металлических панелей для изделий, которые подойдут по стилю как современным интерьерам, так и классическим.

— Легко ли установить такие розетки? Насколько они безопасны?

— Справиться с монтажом FORTE&PIANO легко, для этого не надо обладать особыми навыками. В линейке предусмотрены самозажимные контакты и легко снимающаяся панель, которая не требует дополнительных приспособлений. Установку можно собрать на столе и перенести на стену: изделия крепятся друг к другу.

На презентации коллекции мы предложили гостям попробовать установить розетки самостоятельно и собрали самый длинный беспрерывный ряд из 25 элементов. Кстати, рекорд зафиксирован экспертами Международной книги рекордов INTERRECORD и внесен в Реестр рекордов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линейка безрамочных розеток FORTE&PIANO

Фото: IEK GROUP Линейка безрамочных розеток FORTE&PIANO

Фото: IEK GROUP

Что касается безопасности, то мы проводили несколько этапов тестирования. Проверяли пластмассу на негорючесть, прочность, имитировали аварийные ситуации с коротким замыканием. Розетки с влагозащитой испытывали в камере дождя: изделие устанавливается на подиум и на него под определенными углами падает вода. Так что гарантия безопасности для IEK GROUP больше, чем просто красивая фраза, компания за нее отвечает.