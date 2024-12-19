Сегодня отмечает юбилей народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская

Ее поздравляет народный артист РФ Игорь Костолевский:

— Дорогая Настя! От всей души поздравляю с днем рождения! Не замечать свет, которым ты согреваешь,— значит быть теми, кому «только кажется, что они живут». Для меня большая радость знать, что у меня есть такой друг, а у всех нас есть такая картина — «Безымянная звезда». Это было совершенно замечательное время, когда мы вместе с тобой и Мишей Казаковым делали этот фильм. Сегодняшний зритель может убедиться, как ты чудесна в нем. Твои верные поклонники и, конечно же, я знаем, что ты чудесна всегда: прекрасная актриса театра и кино, очаровательная женщина — интеллигентная, умная и аристократичная. Такое редкое сочетание всего прекрасного в тебе не перестает восхищать! А еще ты очень душевный и отзывчивый человек! Как много и для многих ты сделала доброго в своем Благотворительном фонде актеров, не привлекая к этому внимания. С большим удовольствием, дорогая Настя, подниму сегодня тост за Звезду, которая никогда не отклоняется от своего пути!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»