Госдума расширила основания для включения в перечень экстремистов и террористов

Депутаты поддержали во втором и третьем чтениях закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга. Появятся дополнительные основания для включения физлиц в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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Законопроект инициировало правительство. Теперь в перечень экстремистов и террористов могут внести за ряд преступлений, совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, вражды или по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Речь идет об осужденных или подозреваемых в убийстве, причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязании и хулиганстве.

В список также будут относить осужденных за фейки об армии и за ее дискредитацию, за геноцид и действия, направленные на нарушение территориальной целостности.

Кроме того, закон распространяет действие антиотмывочного закона на финансирование экстремистской деятельности. Росфинмониторингу предоставят доступ к информации кредитных организаций о счетах лиц, которые финансово поддерживают экстремизм.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Экстремисты и дети».