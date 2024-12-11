Краевые власти возле УДС «Молот» могут построить новый спорткомплекс

Региональное правительство изучает возможность строительства в спортивном кластере «Молот» (в него входит одноименный стадион и универсальный дворец спорта) еще одного спорткомплекса, сообщил в прямом эфире радио «КП-Пермь» губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, речь идет об аналоге спорткомплекса «Энергия» (построен в Перми ранее), «но с акцентом на лед». В этом варианте может появиться открытая ледовая аренда для тренировок. Как отметил глава Прикамья, проект в начальной стадии обсуждения и перспективы строительства зависят от бюджетных возможностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми, на ул. Советской, 100, начал работу спортивный комплекс «Энергия». Спорткомплекс площадью 17 тыс. кв. м включает в себя три универсальных спортивных зала с трибунами на 569 мест, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, три теннисных корта. Стоимость объекта составила более 2 млрд руб., из них 220 млн руб. было выделено из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что при возведении спортивного кластера на месте бывшего стадиона «Молот» планируется строительство нескольких объектов, включая хоккейную коробку и баскетбольную зону. Согласно документу, в рамках строительства спортивного кластера «Молот» будет возведено модульное сооружение не менее 300 кв. м, а также обеспечено благоустройство прилегающей территории. Вторым объектом станет хоккейная коробка размером не менее 56х26 м, включая хоккейные борта с закаленным стеклом, баскетбольные и волейбольные стойки, опоры освещения и прожекторы. Планируется также устройство центра уличного баскетбола в составе не менее трех площадок и трибун не менее чем на 100 мест. Правительство Прикамья намерено выделить на развитие спортивного кластера «Молот» дополнительные субсидии: в 2025 году — 35 млн руб., в 2026-м — 20 млн руб.

Напомним, в марте 2021 года региональный градсовет обсуждал концепцию застройки бывшего стадиона УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Участком возле УДС площадью 5,4 га уже несколько лет владел девелопер ПМД. Застройщик планировал возвести на этой территории жилой комплекс, включающий среднеэтажную и высокоэтажную застройку, двухэтажный бассейн и многоуровневую парковку на 400 машино-мест. Позже у краевых властей появились планы по возведению легкоатлетического кластера на месте бывшего УДС «Молот». Объект должен стать центром подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей. Проекту открытого спорткомплекса «Молот» был присвоен статус спортивного объекта регионального значения.