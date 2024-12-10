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Коммерсантъ FM
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Экс-главу банка БКФ Миримскую приговорили к 19 годам и штрафу в 400 млн руб.

Измайловский суд Москвы приговорил к 19 годам лишения свободы экс-председателя совета директоров банка БКФ Ольгу Миримскую. Ее признали виновной в попытке подкупа судей и даче взятки следователю на общую сумму $1,8 млн. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Ольга Миримская

Ольга Миримская

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ольга Миримская

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ольге Миримской также назначен штраф в размере 400 млн руб. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить подсудимую к 20 годам колонии и штрафу в размере 500 млн руб.

Бывший следователь Юрий Носов приговорен к 11 годам колонии строгого режима за получение взятки. Ему назначен штраф в размере 55 млн руб. После выхода на свободу ему будет запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет.

Ольгу Миримскую задержали в Москве в декабре 2021 года. По версии следствия, она в 2016 году дала взятку следователю Юрию Носову двумя подержанными автомобилями общей стоимостью 3 млн 250 тыс. руб. за уголовное преследование ее бывшего гражданского мужа — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова. Кроме того, утверждается, что финансистка в 2014–2016 годах пыталась дать взятку судьям за вынесение в ее пользу решений в рамках спора по разделу имущества с бывшим мужем, бывшим топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем. Подсудимая вину не признала.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «"Просто клуб взбесившихся бывших!"».

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