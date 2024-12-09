Угрозе терроризма оценивают риски

Эксперты предупредили о росте террористической угрозы в мире на фоне успехов исламистов в Сирии. Свержение режима Башара Асада вооруженными повстанцами может вдохновить и радикализировать их сторонников в других странах, такое мнение в разговоре с “Ъ FM” выразили регионоведы и эксперты по безопасности. Поход на правительственные силы в Сирии возглавила террористическая и запрещенная в России группировка «Хайят Тахрир аш-Шам». Движение изначально называлось «Джебхат ан-Нусра» и возникло в 2012 году как ветвь «Аль-каиды». Эти формирования также признаны в России террористическими и запрещены.

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В начале 2010-х свержение диктатур в Тунисе, Египте и Ливии, прозванное «Арабской весной», повлекло эскалацию насилия и терроризма, в том числе в западных странах. Боевики, имевшие отношение к «Джебхат ан-Нусре» (признана в России террористической и запрещена), также брали ответственность за теракт в Санкт-Петербурге в 2018 году. Впрочем, у повстанцев, которые свергли Асада, амбиции сугубо политические, говорит израильский политолог Саймон Ципис: «"Хезболла" — это действительно исламисты. Все остальные — контролируемые и обученные Западом группировки. Обратите внимание, что не было свергнуто ни одного прозападного режима. Они снабжаются оружием, у них тренировочные лагеря в Афганистане, в Ираке.

К счастью, "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана в России террористической и запрещена) движима не идеей всемирного джихада, а идеями свержения режима Асада и восстановления государственности. Они не приверженцы идей ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) построить халифат на всем Ближнем Востоке.

Отдельные ячейки радикалов-исламистов могут возомнить, что нужно активировать свою деятельность в тех странах, где они находятся. Идет постоянная индоктринация в мечетях по всей Европе, в том числе и в России, о борьбе с неверными — джихад. Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан — все это вялоползучая исламизация. Все сливается с потоком беженцев. Психопатам и исламистам в разных странах кажется, что это истинный исламизм, они начинают совершать "теракты волков-одиночек" в Германии, во Франции, в Италии».

О возможной экспансии радикализма в регионе пишут и мировые СМИ. The Washington Post отмечает, что США годами поддерживали продемократические движения в Сирии, но часто их возглавляли люди, хотевшие сделать из республики исламский халифат, издание ссылается на одного из местных чиновников. По его словам, повстанцы с годами «эволюционировали», но их идеология осталась прежней. Лидер ополченцев Абу Мухаммед аль-Джулани, возможно, не станет подавлять джихадистски настроенные ячейки, говорит эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов: «Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" до сих пор находится во всех террористических списках России, ООН и так далее, тем не менее они пытались видоизмениться: не устанавливали какой-то жесткий шариат, руки, головы не рубили, камнями не били в отличие от того, что, например, было в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России).

Раньше говорили, что демократия недопустима, а сейчас Абу Мухаммед Аль-Джулани говорит, что будет проводить выборы. Это влияние "Братьев-мусульман", запрещенных в России. Гражданское общество, плюрализм — это из их программы. В то же время есть, конечно, вопросы. Насколько эта система будет последовательно продвигаться? Либо это просто уловка джихадистов, чтобы захватить власть? Тогда после взятия под контроль Сирии она вернется к тому, с чего начинала. Что будет делать аль-Джулани с радикальным крылом, у которого фактически своя программа, тоже большой вопрос. Наверное, это проверка для него будет: сможет ли он его зачистить или испугается?

Посмотрим на пример иранской революции: исламские революционеры в Иране были гораздо более радикальны в начале, чем после того, как они укоренились во власти. Правда, может быть, это спровоцирует новую волну антиправительственных выступлений, но это не значит, что они будут под лозунгами радикального исламизма, джихадизма и так далее. Свержение Асада сейчас поддерживают, например, сирийские коммунисты».

Лидеры боевиков в Сирии пообещали «не допустить хаоса и стрельбы» в стране, а также ввели комендантский час. Это может не отражать их долгосрочной стратегии, считает востоковед, президент Петербургского клуба конфликтологов-посредников Борис Подопригора: «"Талибан" (движение признано в РФ террористическим и запрещено) тоже всячески подчеркивал, что он не будет никого обижать и так далее, чем это кончилось, вы знаете из общего исторического контекста.

Речь идет о перспективе возрождения всеми запрещенной, но живой "Аль-Каиды". Она, пусть и с обновляемыми самоназваниями, претендует на пересмотр политических отношений во всем суннитском мире.

Для России важнее то, что, помимо миллионов уроженцев Средней Азии, исконных мусульман, прежде всего кавказцев, победу сирийских радикалов могут оценить и сирийские же черкесы с прочими выходцами с Кавказа, не забывшими о своих корнях. Традиционно считалось, что 170-тысячной армии Дамаска противостояли около 50 тыс. вооруженных оппозиционеров, из которых наиболее мотивированная часть — это 20 тыс. этих самых выходцев из запрещенной "Аль-Каиды". В Европе проживает по меньшей мере 1,5 млн выходцев из Сирии. Как они отреагируют, я не знаю. Может быть, и очень остро».

Associated Press пишет о расколе в рядах сирийских повстанцев. По данным агентства, противостоявшие Башару Асаду группировки разрознены и пока не знают, как будут делить власть. В то же время экстремистской и запрещенной в России «Хайат Тахрир аш-Шам» в основном «удалось поглотить» другие течения.

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Елизавета Скобцова