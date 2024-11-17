Янник Синнер оживил забытый рекорд

Nitto ATP Finals, итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов с призовым фондом $15,25 млн, завершился убедительной победой первой ракетки мира Янника Синнера. Переиграв в двух сетах американца Тейлора Фрица, итальянец стал первым чемпионом этого состязания за последние 38 лет, не отдавшим в пяти матчах ни одной партии, и установил рекорд по количеству призовых, заработанных в рамках одного теннисного турнира. За триумфом 23-летнего мастера с трибуны Inalpi Arena наблюдал корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Янник Синнер

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Сын американской теннисистки Кэти Мэй, трижды доходившей во второй половине 1970-х годов до четвертьфиналов на турнирах Большого шлема и поднимавшейся на десятое место в мировом рейтинге, Тейлор Фриц — классический пример спортсмена, которому, несмотря на очевидный талант, ничего не дается легко. Ровесник Андрея Рублева, он тоже имел в своем активе победу на юниорском мейджоре — US Open-2015 — и рано заставил говорить о себе, однако в первую десятку мирового рейтинга пробился ровно на два года позднее россиянина — в октябре 2022-го. Обладая классной подачей и хлестким ударом справа, Фриц долгое время имел и два явных недостатка — сравнительно слабый бэкхенд и нестабильную нервную систему, которая давала сбои в решающие моменты. И вот наконец упорная работа над собой принесла плоды. За последние два месяца Фриц сыграл уже второй финал на престижнейшем турнире. Вслед за US Open он дошел до решающей стадии Nitto ATP Finals, сумев в субботу сломить сопротивление Александра Зверева из Германии.

Тай-брейк третьего сета этой встречи, ставшей самой интересной на нынешнем состязании, доказал, что с психикой у первого американского финалиста итогового турнира с 2006 года сейчас все в порядке, как и с ударом слева, который стал гораздо надежнее.

Проблема Фрица заключалась в том, что в решающем матче, так же, как в Нью-Йорке в начале сентября, его ждал великолепный Янник Синнер, который во втором туринском полуфинале отдал норвежцу Касперу Рууду всего три гейма.

Теннис Синнера на Inalpi Arena произвел потрясающее впечатление. Фундаментальная игра итальянца, в которой сейчас практически нет явных слабых мест, выглядела полностью сбалансированной. В четырех матчах на пути в финал он потерял свою подачу лишь дважды — в начале первой для себя встречи с австралийцем Алексом Де Минауром и во второй партии противоборства с Даниилом Медведевым. Фриц же в матче группового этапа против Синнера разжился лишь одним брейк-пойнтом, который не реализовал.

Точно так же вышло и в финале. Синнер был идеален. Он классно подавал, методично давил на Фрица с задней линии, при удобном случае шел к сетке, не отказывал себе в удовольствии в случае чего применять отменные укороченные удары, ждал шанса и добился своего. В седьмом гейме первой партии американец, пытаясь отыграть четвертый брейк-пойнт, не достал укороченный мяч. Самым сложным в этот вечер для Синнера стал десятый гейм, в котором Фриц имел свой первый и последний брейк-пойнт. Но удар справа американца оказался неточным, и вскоре сет остался за итальянцем.

Во второй партии Синнер избежал даже минимальных проблем, взяв в пятом гейме чужую подачу. В итоге — 6:4, 6:4. Итальянец завершил игру с точно таким же счетом, как во вторник, только на четверть часа быстрее — за 85 минут.

Восьмой титул Синнера с января подтвердил, что равных ему в нынешнем сезоне не было. А его заключительный победный аккорд в Турине прозвучал гулко и помпезно. Итальянец стал первым в XXI веке чемпионом ATP Finals, не проигравшим на нем ни одного сета.

Подобное даже на пике карьеры были не в силах сделать ни Роджер Федерер, выигрывавший итоговое состязание шесть раз, ни его семикратный чемпион Новак Джокович. С тех пор как этот своеобразный рекорд был установлен в 1986 году чехом Иваном Лендлом, по теннисным меркам прошла целая вечность. А еще Синнер заработал $4,881 млн призовых, чего нигде и никогда не удавалось ни одному победителю теннисного турнира.