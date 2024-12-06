Из свежей почты

Юля Кольченко, 9 лет, хромосомное заболевание, задержка развития, требуется курсовое лечение. 218 763 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 22 тыс. руб.

Юля родилась очень маленькой, со скошенным затылком и сросшимися пальчиками. Подозрение на хромосомную аномалию подтвердилось в три месяца. Муж сразу ушел. Несмотря на лечение, развитие шло медленно. Первые шаги Юля сделала в два года, речь не понимала, не произносила никаких звуков. С помощью Русфонда мы начали лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). После первого же курса Юля окрепла, научилась жевать. Благодаря упорной реабилитации в ИМТ сейчас дочь лучше понимает речь и выполняет просьбы, произносит больше десяти слов, уверенно ходит и бегает. Помогите продолжить лечение! Ольга Овечкина, Республика Марий Эл

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Необходимо развить речевые и моторные навыки Юли, улучшить понимание речи и концентрацию внимания».

Тумат Тажыйма, 5 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 174 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Тыва» соберут 29 тыс. руб.

Еще в роддоме я заметила, что у сына голова странной формы, на затылочке прощупывался гребень. Врачи сказали, что со временем череп выправится. Через месяц у Тумата ослабли руки и ноги, он перестал приподнимать голову. Невролог заподозрил преждевременное сращение черепных швов, КТ диагноз подтвердила. Сросшиеся кости черепа давят на растущий мозг и не дают ему развиваться. В октябре сына прооперировали по госквоте — восстановили нормальную форму черепа. Тумат начал удерживать голову, поднимает ручки и ножки. Теперь сыну необходимо носить специальные шлемы. Но самой мне их не оплатить. Шенне Тажыйма, Республика Тыва

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «В послеоперационном периоде необходима коррекция формы черепа с применением шлемов-ортезов. По мере роста черепа понадобится два-три шлема. Голова Тумата приобретет анатомически правильную форму».

Лера Ивакина, 5 лет, врожденная левосторонняя косолапость, рецидив, требуется хирургическое лечение. 129 620 руб.

Внимание! Цена лечения 158 620 руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 29 тыс. руб.

Левая стопа у новорожденной дочки была подвернута и согнута, пяточка поднята. В месяц начали лечение по Понсети — доктор провел этапные гипсования и ахиллотомию, затем Лера носила брейсы. Стопа выпрямилась! Дочка уверенно ходила и бегала, и я решила, что трудности позади. К сожалению, недавно левая ножка снова стала подворачиваться. Чтобы исправить деформацию стопы, нужно провести хирургическое лечение. Помогите с оплатой, пожалуйста! Ольга Ивакина, Хакасия

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «Необходим курс этапных гипсований по методу Понсети и операция — перенос передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость».

Катя Кулик, 8 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 225 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 27 тыс. руб.

Летом дочке потребовалась новая справка в спортивную секцию, участковый педиатр направила Катю на УЗИ сердца. Я просто не поверила результатам: у дочки обнаружили дефект межпредсердной перегородки! Кардиохирург сказал, что дефект составляет уже 6 мм, сам не закроется, придется оперировать. А пока никаких нагрузок, сердце надо беречь. В октябре мы были на консультации у врачей Томского НИИ кардиологии. Они готовы закрыть дефект щадящим способом, грудную клетку вскрывать не придется. Но стоит такая операция неподъемных для нас денег. Просим о помощи! Кристина Речкина, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Учитывая анатомию порока сердца и начальные признаки легочной гипертензии, девочке рекомендовано эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции Катя быстро восстановится».

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