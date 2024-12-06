Для спасения Ромы Кузнецова не хватает 958 650 руб.

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После перенесенной черепно-мозговой травмы Рома перестал ходить, у него трудности с самообслуживанием и речью. На предыдущем курсе реабилитации удалось достичь хорошей динамики, лечение нужно продолжать. На занятиях с физическим терапевтом мы будем увеличивать мобильность мальчика — научим ходить не только в помещении, но и по улице, переступая переступать через препятствия. На занятиях с эрготерапевтом поработаем над восстановлением самостоятельности — навыками надевать одежду и обувь. Для коррекции речевых нарушений с Ромой будут заниматься логопед и нейропсихолог».

Стоимость реабилитации 1 189 650 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 958 650 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Рому Кузнецова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ромы — Юлии Андреевны Кузнецовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).