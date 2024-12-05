Суд досчитал до девяти с половиной

Советский районный суд Уфы вынес приговор по второму уголовному делу в отношении бывшего координатора профсоюза медработников «Действие» Антона Орлова, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, будучи заместителем гендиректора ООО «Нефте-сервис», он обещал поставить топливо фирмам из Москвы и Узбекистана, однако не выполнил условия контракта, а денежными средствами воспользовался по своему усмотрению. Суд назначил Антону Орлову 9,5 лет в колонии общего режима и 250 тыс. руб. штрафа. С приговором осужденный не согласен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденный за мошенничество Антон Орлов намерен оспорить приговор

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Осужденный за мошенничество Антон Орлов намерен оспорить приговор

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Бывший лидер башкирского регионального отделения профсоюза медицинских работников «Действие» Антон Орлов, отбывающий наказание за мошенничество при поставке углеводородов иностранным компаниям (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получил новый приговор по той же статье. Ему вменяется хищение денежных средств, которые уфимская компания «Нефте-сервис» должна была получить за поставку сжиженного газа и дизельного топлива узбекистанской фирме Bashorat Business и московской «Райнстон трейдинг». По версии обвинения, поставки фактически не производились, а деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Советский райсуд Уфы с учетом предыдущего наказания приговорил его к 9,5 годам лишения свободы и 250 тыс. руб. штрафа.

Антон Орлов был заместителем гендиректора ООО «Нефте-сервис» с 2016 по 2020 год. С 2020 по 2022 год был координатором независимого профсоюза «Действие» в Башкирии, участвовал в кампаниях в защиту медработников. Наибольшую известность объединение получило в начале 2022 года, когда организовало «итальянскую забастовку» работников скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы. Медики требовали от руководства улучшить условия труда, поднять зарплату, решить проблему нехватки кадров. После начала СВО участники забастовки объявили о завершении акции.

В сентябре 2022 года Антон Орлов был приговорен Советским райсудом Уфы к 6,5 годам лишения свободы за хищение средств узбекистанской фирмы Yusuf Bobo Fayz и таджикистанской организации «Гайрат-82» при исполнении контрактов на поставку нефтепродуктов. Позже Верховный суд Башкирии смягчил приговор на три месяца, учтя в качестве смягчающего обстоятельства общественную деятельность активиста. В настоящее время Антон Орлов находится в СИЗО.

Новое уголовное дело о хищениях при контрактах «Нефте-сервиса» было возбуждено в феврале 2022 года, однако обвиняемым Орлов стал 15 мая 2023 года. Как следует из материалов дела, в 2018 году Антон Орлов, фактически руководивший деятельностью «Нефте-сервиса», сообщил представителю ООО «Райнстон трейдинг» (зарегистрировано в Москве, занимается оптовой торговлей топливом) недостоверные сведения о возможности поставки сжиженного газа. Якобы введенная Орловым в заблуждение директор «Нефте-сервиса» Ирина Кудрявцева и гендиректор «Райнстон трейдинг» Александр Дехтяр договорились о поставке 500 тонн топлива производства АО «Газпромнефть — Московский НПЗ». Общая стоимость товара составила 18,9 млн руб., из которых около 12,5 млн руб., по версии обвинения, Антон Орлов присвоил себе.

Второй эпизод случился в 2019 году и касается контракта «Нефте-сервиса» с компанией Bashorat Business из Сырдарьинской области Узбекистана. По условиям сделки, уфимская фирма обязалась поставить 1 тыс. тонн летнего дизельного топлива, произведенного Уфимским нефтеперерабатывающим заводом. Сумма сделки составила $590 тыс. (38 млн руб. по курсу на конец мая 2019 года). Эти средства, считают правоохранители, Орлов тоже похитил.

Также следствие вменяло подсудимому легализацию денежных средств. Так, более половины суммы по контракту с «Райнстон трейдинг» Антон Орлов якобы вернул покупателю, а около 15,1 млн руб. по контракту с Bashorat Business передал Ирине Кудрявцевой, которая использовала их для выплаты займа, расчетов с поставщиками и зарплаты самой себе. Позже обвинение в легализации похищенных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) с Орлова были сняты. Как ранее рассказывала «Ъ-Уфа» адвокат обвиняемого Лариса Исаева, это связано с тем, что следствие не смогло установить, каким образом были потрачены деньги.

По данным «Ъ-Уфа», обвинение запрашивало для Антона Орлова в совокупности 13 лет. На этапе следствия подсудимый отрицал вину. По его мнению, инкриминируемые преступления совершила учредитель и руководитель компании Ирина Кудрявцева.

По первому эпизоду суд назначил ему четыре года лишения свободы и штраф 150 тыс. руб., по второму — 5,5 лет лишения свободы и штраф 200 тыс. руб. Путем частичного сложения наказания был вынесен приговор в виде семи лет колонии общего режима и штрафа 250 тыс. руб., а благодаря частичному присоединению неотбытой части наказания по первому уголовному делу — 9,5 лет колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб.

Кроме того, с подсудимого взыскан ущерб — 5,8 млн руб. в пользу «Райнстон трейдинг» и 38 млн руб. в пользу Bashorat Business.

Антон Орлов с приговором не согласился и заявил «Ъ-Уфа» о намерении обжаловать приговор в Верховном суде Башкирии.

Идэль Гумеров