Frank RG и ВТБ выяснили интерес россиян к инвестициям в фондовый рынок

ВТБ Мои Инвестиции совместно с консалтинговой компанией Frank RG провели и представили результаты публичного исследования «Отношение розничных инвесторов к фондовому рынку в 2024 году». В рамках этого исследования его авторы ставили цель выявить основные факторы, которые влияют на принятие инвестиционных решений, и понять, как привлечь больше россиян к инвестированию в фондовый рынок в текущих рыночных условиях.

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Исследование показало, что для россиян самыми важными факторами для увеличения объема инвестиций в фондовый рынок являются его положительная динамика (доходность выше ключевой ставки) и больше свободных сбережений (повышение уровня жизни). Об этом заявили 32% и 31% опрошенных.

По мнению большинства респондентов, в текущей рыночной ситуации оптимальным сроком для инвестирования является один-три года. На срок более 5 лет готовы инвестировать 16% опрошенных. Среди наиболее популярных продуктов для долгосрочного инвестирования опрошенные выбирают облигации федерального займа (14%), акции «голубых фишек» (13%) и фонды недвижимости (12%).

Также опрос показал большой потенциал для развития IPO как одного из ключевых факторов повышения капитализации фондового рынка. Более половины респондентов (53%) сообщили, что ни разу не участвовали в первичных размещениях, но при разумной цене размещения (25%) и хорошей динамике фондового рынка (18%), готовы попробовать. При этом большинство инвесторов не понимает особенностей ИИС-3 и ЦФА, это сдерживает потенциал роста таких инструментов. Более 70% респондентов не знают о налоговых преимуществах ИИС-3, про ЦФА никогда не слышали 19% респондентов.

По словам руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, проведенное исследование выявило несколько факторов, которые могут повысить интерес инвесторов к фондовому рынку и вложениям в него. Первая из тенденций — запрос на прозрачность и знание.

«Запрос на глубокие знания о сложных инвестиционных продуктах так же важен для респондентов (17%), как и снижение комиссий брокеров. Второе — легкий доступ к новым продуктам. Так, 28% инвесторов хотят понять, что такое ЦФА, 16% готовы их приобретать при доступе из приложения»,— отметил эксперт. Третьим фактором он назвал развитие технологий. По мнению 35% опрошенных, роботы обеспечивают большую доходность, а 21% — что шанс ошибки машины меньше, чем у человека.

Старший аналитик Frank RG Даниил Тимошин отметил, что активность инвесторов в 2024 году остается высокой, несмотря на неопределенность на рынке и высокие ставки. Регулярно или иногда пополняли брокерский счет 63% опрошенных инвесторов, у 59% доля инвестиций в капитале увеличилась по сравнению с годом ранее. «В совокупности с тем, что инвестиции в среднем занимают долю в 5-20% от всего капитала инвесторов, сохраняется значительный потенциал для привлечения денежных средств на фондовый рынок»,— господин Тимошин.

БАНК ВТБ (ПАО)