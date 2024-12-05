Десяти нижегородским предпринимателям субсидируют продвижение детских товаров

Минпромторг Нижегородской области определил получателей субсидий для компенсации части затрат на продвижение детских товаров на маркетплейсах или создание собственных интернет-магазинов. Протокол подведения итогов опубликован на сайте министерства 5 декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего на субсидии претендовали 18 организаций. Восемь заявок комиссия отклонила из-за несоответствия требованиям. Надлежащими признали заявки десяти организаций и предпринимателей, они совокупно получат 17,73 млн руб. Это индивидуальные предприниматели Игорь Тюбекин (834,6 тыс. руб.), Оксана Полякова (2,62 млн руб.), Андрей Крутов (1,4 млн руб.) и Евгения Проклова (56,4 тыс. руб.). Больше всего средств получит ООО «Мягкий сон» (4,5 млн руб.) Также субсидии получат ООО «Легенда» (1,2 млн руб.), ООО «Десятое королевство “Волга”» (3,44 млн руб.), ООО «Мебельная фабрика “Комод”» (1,76 млн руб.), ООО «Рельеф» (1,5 млн руб.) и ООО «Фабрика Дримс» (404,7 тыс. руб.).

Как писал «Ъ-Приволжье», порядок предоставления этих субсидий власти региона утвердили в октябре. Деньги можно направить на покупку компьютерной техники и затраты на продвижение товаров на электронных площадках, включая рекламу.

Галина Шамберина