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Будет лекарство у Даниэля Загорулько!

29 ноября на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю десятилетнего Даниэля Загорулько из Екатеринбурга («Железный мальчик», Инна Кравченко). У мальчика заболевание крови — бета-талассемия, нарушен синтез гемоглобина, прогрессирует анемия. Даниэлю регулярно делают переливания крови, это приводит к переизбытку железа в организме. Уменьшить частоту переливаний крови и снизить уровень железа поможет препарат реблозил. Но его покупка маме мальчика не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 271 226 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 29 ноября 8869 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Пермь», «Кузбасс», «Калининград», а также 133 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 62 детям на 26 638 773 руб.

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