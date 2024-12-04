Иск на птичьих правах

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность продажи более 40% акций АО «Равис — птицефабрика Сосновская» экс-директором Андреем Косиловым екатеринбургской компании «Уральская агропромышленная группа» (УАГ). «Равис» настаивал на притворности сделки, совершенной в обход преимущественного права самого АО и других акционеров, а также на ее завышенной цене. УАГ заявляла об отсутствии признаков притворности и рыночной стоимости пакета акций. Также «Равис» проиграл в апелляционном суде еще три спора с новым совладельцем и теперь обязан предоставить ему документы компании, провести повторное годовое собрание и включить в список кандидатов в члены совета директоров предложенных УАГ людей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Косилов в 2023 году продал 40% акций «Рависа» УАГ за 750 млн руб.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Андрей Косилов в 2023 году продал 40% акций «Рависа» УАГ за 750 млн руб.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

АО «Равис — птицефабрика Сосновская» не смогло обжаловать решение Арбитражного суда Челябинской области по делу о продаже экс-руководителем агрохолдинга Андреем Косиловым своей доли в компании ООО «Уральская агропромышленная группа» (УАГ, Екатеринбург). Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность сделки. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Судебный процесс по иску «Рависа» продолжается с февраля этого года. Ответчиками являются УАГ, Андрей Косилов, а также его родственники Эдем и Наиля Асановы. Истец настаивал на ничтожности двух сделок, в результате которых в конце 2023 года владельцем 41,6% акций АО «Равис — птицефабрика Сосновская» стала Уральская агропромышленная группа. Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года супруги Асановы заключили с УАГ договор мены, получив вместо двух акций южноуральского агрохолдинга 10 акций ПАО «Сбербанк». В декабре того же года екатеринбургская компания и Андрей Косилов заключили договор купли-продажи 66,8 млн обыкновенных акций АО. Сумма сделки составила 750 млн руб.

По мнению истца, представившего практически одинаковые доводы в судах первой и апелляционной инстанций, первая сделка — договоры мены, была направлена на «искусственное» наделение УАГ статусом акционера для совершения последующей сделки купли-продажи более 40% акций.

«В связи с чем, обе сделки являются притворными, прикрывающими совершение единой сделки по купле-продаже акций общества в обход правил о преимущественном праве общества и других акционеров на приобретение таких акций»,— говорится в материалах дела.

Кроме того, по мнению представителей «Рависа», стоимость пакета акций была многократно завышена, что создало «дополнительные препятствия в реализации права преимущественной покупки обществом». Истец настаивал на том, что ООО «УАГ», созданное в июне 2023 года, имеет признаки «сомнительного» контрагента, а Андрей Косилов заключил договор для того, чтобы спасти свое имущество от взыскания по гражданскому иску семьи девушки, ранее пострадавшей в ДТП с его участием.

ООО «УАГ» в суде настаивало на законности сделок. Представители ответчика указали, что юридическое лицо входит в состав крупного одноименного агрохолдинга, который работает на рынке более 20 лет и включает более 10 компаний. В том числе УАГ владеет курганским мясокомбинатом «Стандарт» и управляет АО «Птицфабрика Рефтинская» в Свердловской области. Ответчик указал, что в настоящее время расширяет географию своего присутствия, в том числе с целью приобретения уже существующих производственных площадок и инвестирования в сельскохозяйственные предприятия».

Целью УАГ при заключении спорных сделок было приобретение любого количества акций АО «Равис-Птицефабрика Сосновская», говорится в материалах дела.

Также компания предоставила отчет ООО «Областной центр экспертиз», согласно которому рыночная стоимость приобретаемого пакета акций на середину декабря прошлого года составляла 752 млн руб.

Андрей Косилов, Эдем и Наиля Асановы в судебном процессе не участвовали, отзывы и представителей не направляли.

Суды двух инстанций не нашли оснований для признания сделок ничтожными.

«Доводы апелляционной жалобы направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, судом полно и обоснованно исследованы все обстоятельства и доказательства по делу. Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено»,— говорится в постановлении апелляционного суда.

В конце ноября Восемнадцатый арбитражный суд отказал АО «Равис — Птицефабрика Сосновская» в отмене решений по трем делам, связанным с продажей доли Андрея Косилова УАГ. Речь идет об исках нового совладельца к «Равису», передаче ряда документов компании, проведении повторного годового собрания АО, а также включения в число кандидатов в члены совета директоров сына экс-владельца фирмы Андрея Косилова — Ивана Косилова, а также Татьяны Аникиной, Александра Засыпкина, Алексея Старкова и Анны Чагиной. В августе и сентябре этого года арбитражный суд региона удовлетворил иски и обязал «Равис» выполнить требования нового владельца более 40% акций.

По данным «СПАРК Интерфакс», АО «Равис — птицефабрика Сосновская» было создано в 1992 году. Ему принадлежит 100% одноименного ООО, которое занимается производством мяса птицы в Челябинской и Свердловской областях. В 2023 году выручка АО составила 7,5 млн руб., чистая прибыль — 368 тыс. руб.

В июле этого года ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» взыскало 110 млн руб. убытков с Андрея Косилова, который с июля 2011-го до июля 2022 годов был генеральным директором компании.

Юлия Гарипова