В Якутии упал астероид

Астероид C0WEPC5 прошел над атмосферой Земли над территорией Якутии, сообщило управление МЧС по Республике Саха (Якутия). Повреждений и пострадавших нет.

«Астероид прошел над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена»,— говорится в сообщении республиканского ГУ МЧС.

Астероид прошел над атмосферой в 01:14 по местному времени (19:14 мск). Он сгорел. Жители Олекминского и Ленского районов могли увидеть горящий след и вспышки.

Размер астероида, по разным оценкам, составлял от 0,5 до 2 м. Его обнаружило Европейское космическое агентство утром 3 декабря. «Роскосмос» называл астероид потенциально опасным.