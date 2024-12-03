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Коммерсантъ FM
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32,5 миллиарда долларов составил в третьем квартале 2024 года объем чистой продажи иностранной валюты 29 компаниями из числа крупнейших российских экспортеров, сообщил ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности». Относительно второго квартала показатель снизился сразу на 23% — тогда, в апреле—июне, чистые продажи на фоне крупных выплат дивидендов экспортерами достигли максимальных за год значений. Помимо этого, а также фактора снижения цен на нефть, спад чистых продаж в третьем квартале ЦБ объяснил еще двумя причинами: ростом доли рубля в расчетах за поставки и увеличением объема покупок иностранной валюты компаниями для погашения валютных кредитов перед российскими банками.

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