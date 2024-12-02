Косолапый рейс

В прокат вышел семейный фильм Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» — продолжение популярной франшизы о вежливом медвежонке из Перу, который обрел новый дом и семью в Лондоне. В новой части Паддингтон возвращается к своим корням, но только чтобы понять, что мало какие традиционные ценности способны сравниться с британским паспортом. Юлия Шагельман не смогла с ним не согласиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новом фильме Паддингтон оказывается в Перу

Фото: «Вольга» В новом фильме Паддингтон оказывается в Перу

Фото: «Вольга»

Первая часть «Приключений Паддингтона» — вольная экранизация серии детских книжек Майкла Бонда — вышла на экраны ровно десять лет назад, в 2014 году. Это была симпатичная, милая и добрая история для детей, где под толстым слоем апельсинового мармелада и смешными гэгами в традициях немого кино пряталась мораль о толерантности и принятии тех, кто на нас не похож: ведь медвежонок Паддингтон, по сути, нелегальный иммигрант, чье появление на лондонской Виндзор Террас заставило понервничать некоторых соседей.

Фильм понравился и зрителям, и критикам, и спустя три года вышло продолжение, в котором создатели дали себе волю, щедро отсыпав шуток и для взрослой аудитории. Большая часть сюжета разворачивалась в тюрьме, куда Паддингтона упекли по несправедливому обвинению, Хью Грант отрывался в самопародийной роли вышедшего в тираж актера, которого непомерное самолюбие толкнуло на преступный путь, а заканчивалось все музыкальным номером, достойным феерий Басби Беркли. В результате картина имела такой успех, что заслужила сравнения со вторым «Крестным отцом» как сиквел, во всем превосходящий своего предшественника.

Понятно, что на авторов третьей части легла большая ответственность: если не сделать новый фильм еще лучше, то хотя бы удержать достигнутый уровень. Возможно, в том числе поэтому работа над ним затянулась на семь лет. За это время команда «Паддингтона» сменилась: режиссер первых двух частей Пол Кинг ушел снимать «Вонку» (подозрительно похожую историю об очаровательном сироте с золотым сердцем и любовью к сладкому), забрав с собой и сценариста Саймона Фарнэби. Место режиссера занял дебютант в большом кино Дагал Уилсон, который до того снимал музыкальные клипы и рекламные ролики, в частности рождественские видео для сети универмагов John Lewis. Сценаристами же стали Джон Фостер и Джеймс Ламонт, работавшие над анимационным сериалом «Приключения Паддингтона».

Перемены произошли не только за кадром, но и в нем.

Так, Мэри Браун — мать приютившего Паддингтона семейства — теперь играет не Салли Хокинс, а Эмили Мортимер, а ее дети Джуди (Мадлен Харрис) и Джонатан (Сэмюэл Джослин) заметно выросли. Мальчик превратился в угрюмого подростка, который дни напролет проводит, запершись в своей комнате, а его старшая сестра готовится поступать в колледж и выпорхнуть из семейного гнезда, что сильно огорчает Мэри. И только мистер Генри Браун (Хью Бонневиль) ничуть не изменился, но в этом-то и проблема: его новое начальство требует, чтобы он перестал быть осторожным и благоразумным и не боялся рисковать.

Обо всем этом Паддингтон, наконец ставший британским гражданином, пишет своей тете Люси, проживающей в доме престарелых медведей на его родине — в Перу. Но в ответ получает письмо от матери-настоятельницы (Оливия Колман), присматривающей за пушистыми пенсионерами, которая сообщает, что здоровье тети сильно ухудшилось. Обеспокоенный медвежонок решает навестить родственницу, и Брауны отправляются вместе с ним: для Мэри это повод напоследок собрать всю семью вместе, а для Генри — доказать начальству, что он способен рискнуть.

На месте оказывается, что дела обстоят еще хуже: тетя Люси пропала! Паддингтон и Брауны пускаются на ее поиски в амазонских джунглях, наняв корабль капитана Хантера Кабота (Антонио Бандерас) и его дочери Джины (Карла Тоус). Капитан, однако, не так прост: довольно быстро выясняется, что он потомок рода конкистадоров и колонизаторов, одержимых поисками Эльдорадо, и имеет нервирующую привычку беседовать с призраками. Да и мать-настоятельница как-то уж слишком дружелюбна и все время маниакально улыбается.

Третий «Паддингтон» использует проверенную формулу второго: для детей здесь есть забавные медвежьи проделки, а для взрослых — синефильские отсылки (при просмотре вспоминается не только «Индиана Джонс», но и «Агирре, гнев божий» с «Фицкарральдо») и размышления на тему иммиграции, перемены участи и давящего груза семейных ожиданий.

Пожалуй, смешано это чуть менее изящно и не в таких точных пропорциях, как раньше, однако сто шесть минут пролетают быстро и вполне занимательно, а в финале не растрогаются разве что самые черствые зрители.