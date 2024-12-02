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Глава администрации Куюргазинского района вернулся с СВО

Глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов вернулся с СВО. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Провел первую рабочую оперативку после окончания службы в зоне СВО. Вопросов и проблем в нашем районе меньше не стало. Больше — тоже. Работаем дальше. Жизнь продолжается...»,— написал господин Ильясов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Юлай Ильясов отправился в зону СВО добровольцем в ноябре 2023 года. Администрацию Куюргазинского района он возглавил в 2019 году.

Венера Хисамова

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