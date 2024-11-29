Мэр Когалыма Николай Пальчиков уходит в отставку

Глава Когалыма Николай Пальчиков спустя 11 лет работы мэром направил в думу муниципалитета заявление о досрочном прекращении полномочий в связи «со сменой места жительства», сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. По его словам, под руководством господина Пальчикова город достиг значительных результатов в развитии городской среды, улучшении инфраструктуры и реализации социальных программ.

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«Курс на развитие муниципалитета остается неизменным. Утвержден масштабный план, включающий ряд проектов: парки, скверы, велосипедные маршруты. Также в следующем году планируется приступить к реализации новых объектов капитального строительства»,— отметил Руслан Кухарук.

Николай Пальчиков возглавлял Когалым с апреля 2013 года. Ранее, в 2002 году господин Пальчиков был назначен заместителем генерального директора по экономике и финансам ТПП «Покачевнефтегаз», в 2006 году — заместителем генерального директора по экономике ТПП «Когалымнефтегаз». В 2011 году был избран депутатом думы Когалыма, позже возглавил думскую комиссию по бюджету. С января 2013 года занимал должность начальника управления имуществом ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

По данным Тюменьстата, население Когалыма на начало 2024 года составляло 63,9 тыс. человек, в 2023 году — 62,4 тыс., в 2022 году — 61,8 тыс.

Василий Алексеев