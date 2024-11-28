Главные новости за 28 ноября. Сочи

В ходе расследования дела о создании организованной преступной группировки в Сочи полиция установила ее связь с покушением на убийство специального корреспондента «Новой газеты» и убийством владелицы гостиничного комплекса в Сочи.

В национальном рейтинге российских мэров по итогам октября—ноября глава Сочи Андрей Прошунин занял 11-е место. Глава Краснодара Евгений Наумов занял 18-е место.

В Сочи возбуждено уголовное дело по факту хищения 18,6 га земель нацпарка стоимостью 1 млрд руб. организованной преступной группой (ОПГ). По версии следствия, лидер ОПГ Дмитрий Просветов использовал садовое некоммерческое товарищество «Сутугинское» для захвата земель.

На горнолыжных курортах Сочи в новогодние праздники ожидают до 500 тыс. туристов, что на 13% больше, чем годом ранее.

Объем бронирования посуточного жилья в главных горнолыжных локациях России в ноябре 2024 года вырос на 60% по сравнению с прошлогодними показателями. Абсолютным лидером стал Сочи — курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна».

Стоимость ски-пассов на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи в 2024 году выросла на 10–18% по сравнению с прошлым годом.

В Сочи прошло расширенное заседание по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Встречу провел замглавы города Евгений Горобец. Жители предоставили около 2 тыс. замечаний и предложений.

В Краснодарском крае наблюдается значительный рост бронирований отелей на новогодние праздники: спрос вырос на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом традиционно пользуются курорты Красной Поляны и прибрежный кластер Сочи.