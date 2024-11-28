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Власти Сочи обсудили ход работ над проектом новых ПЗЗ

В Сочи прошло расширенное заседание по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Встречу провел замглавы города Евгений Горобец. В совещании участвовали члены Градостроительного совета, депутаты городского собрания и представители НИИ Перспективного градостроительства, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе встречи подвели предварительные итоги общественных обсуждений проекта. В 2024 году в Сочи обсуждения проходили дважды: с июня по июль и в ноябре. Жители предоставили около 2 тыс. замечаний и предложений.

На заседании представители НИИ ПГ ответили на вопросы экспертов по темам застройки, озеленения и территориальных зон. Господин Горобец отметил важность строгого соблюдения правил землепользования для курортного города, особенно в части зеленых насаждений и контроля экологических процессов.

Эксперты поддержали ограничения на использование земельных участков в зонах с особыми условиями. Также обсуждалась инициатива увеличить процент зеленых насаждений, которая уже предусматривает отвод около трети площади под озеленение.

Все вопросы и предложения направят в НИИ Перспективного градостроительства для дальнейшей работы над документом.

Вячеслав Рыжков

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