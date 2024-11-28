Бронирование отелей на Новый год на Кубани выросло на 20–30%

В Краснодарском крае наблюдается значительный рост бронирований отелей на новогодние праздники: спрос вырос на 20–30% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Туристы активно интересуются возможностью организации банкетов в отелях. Наибольшим спросом традиционно пользуются курорты Красной Поляны и прибрежный кластер Сочи, отметила директор сочинской компании «Ривьера» Бэлла Тарасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«В этом году спрос на праздничные и каникулярные даты вырос на 20–30%. Традиционно наибольшей популярностью пользуются курорты Красной Поляны и прибрежный кластер Сочи, причем во всех сегментах»,— рассказала госпожа Тарасова.

В компании «Мультитур» также подтвердили рост спроса на размещение в отелях Кубани во время каникул — 30%. Популярными направлениями остаются прибрежный кластер, Анапа, Красная Поляна и Геленджик. Евгения Кизей из РСТ добавила, что во многих отелях банкеты уже распроданы, и размещение продается только с питанием.

Цены на новогодний отдых начинаются от 24 тыс. руб. за три ночи на человека. Стоимость банкета в отеле категории «четыре звезды» составляет около 20 тыс. руб. на человека, что на 10% дороже по сравнению с прошлым годом.

Вячеслав Рыжков