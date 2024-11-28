Ски-пассы на «Розе Хутор» подорожали на 10–18%

Стоимость ски-пассов на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи в 2024 году выросла на 10–18% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил заместитель гендиректора курорта по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Хворостяный отметил, что горнолыжный сезон не начинается в декабре. В первый месяц зимы, по его словам, открываются трассы и гости начинают кататься. Продажи ски-пассов стартовали в конце июля, тогда их можно было купить со скидкой в 25%.

Также спикер отметил, что цены выросли в гостиницах курорта. Однако теперь туристам предлагают номера после реновации и более широкий спектр услуг.

Туристы, отметил Сергей Хворостяный, при покупке пакетного тура стоимостью около 100 тыс. руб. могут получить размещение в двухместном номере на четыре дня, ски-пасс на катание, билеты на аттракционы и достопримечательности. Однако туры у гостей курорта сейчас менее популярны, чем оплата услуг по отдельности.

«Ъ-Сочи» писал, что горные курорты Сочи завершили подготовку к зимнему сезону. Катание откроют по мере формирования необходимого снежного покрова.

Вячеслав Рыжков