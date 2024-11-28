Глава Сочи занял 11-е место в национальном рейтинге мэров

В национальном рейтинге российских мэров по итогам октября—ноября глава Сочи Андрей Прошунин занял 11-е место. Глава Краснодара Евгений Наумов занял 18-е место, данные опубликовал Центр информационных коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Семенец Фото: Иван Семенец

Рейтинг возглавил глава Казани Ильсур Метшин. Второе место у мэра Москвы Сергея Собянина, тройку лидеров замыкает глава Тюмени Максим Афанасьев. Всего в рейтинге 88 глав городов России.

Как отметил политолог, журналист, главный редактор портала «Акценты», руководитель Аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин, комментируя итоги октября—ноября, политический ландшафт в обозреваемый период определили не действующие мэры, а бывшие. В частности, господин Чаблин упомянул арест бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского.

Политик Иван Чумаков напомнил, что господин Прошунин стал главой Сочи в середине лета. Спикер при этом заявил, что специфика Сочи в том, что у власти пребывают даже не чиновники, а экономические и элитные группы. Эксперт обратил внимание, в частности, что сочинский рынок недвижимости вышел практически на столичный уровень.

В прошлый раз Андрей Прошунин также занял в рейтинге 11-е место. Исследование охватывало август—сентябрь 2024 года.

Вячеслав Рыжков