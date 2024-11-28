В деле сочинской ОПГ появилось покушение на спецкора «Новой газеты»

В ходе расследования дела о создании организованной преступной группировки в Сочи полиция установила ее связь с покушением на убийство специального корреспондента «Новой газеты» и убийством владелицы гостиничного комплекса в Сочи, пишет РБК со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю ведут расследование дела о создании организованного преступного сообщества, возбужденного 25 ноября. Следствие выявило несколько эпизодов преступной деятельности ОПГ, включая угрозы расправы и заказные убийства.

Один из основных эпизодов деятельности ОПГ, по мнению правоохранителей,— убийство собкора «Новой газеты» в Краснодарском крае Сергея Золовкина. Следствие считает, что участники группировки пытались убить господина Золовкина в марте 2002 года — киллер Артур Миносян трижды выстрелил в журналиста в центре курорта, но промахнулся.

Сам Сергей Золовкин заявил, что у него «нет и не было персональных обвинений в сторону этого человека» (бизнесмена Татуляна). Журналист рассказал, что общался с предпринимателем, однако тот заявил, что не имеет к покушению отношения.

Следствие считает также, что участники группировки с февраля 1998 по май 2000 года заставили гендиректора расположенного в Сочи пансионата «Весна» Владимира Марченко передать им контрольный пакет акций. А в 2012 году участники группировки застрелили совладелицу сочинского гостиничного комплекса «Кипарис» Анжелу Жигирь, полагают правоохранители.

Другой эпизод деятельности ОПГ связан с мошенничеством в области недвижимости. Следствие установило, что в 2016 году злоумышленники незаконно оформили в собственность земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м в Адлерском районе Сочи.

Вячеслав Рыжков