Возбуждено дело о хищении ОПГ земель сочинского нацпарка на 1 млрд рублей

В Сочи возбуждено уголовное дело по факту хищения 18,6 га земель нацпарка стоимостью 1 млрд руб. организованной преступной группой (ОПГ). По версии следствия, лидер ОПГ Дмитрий Просветов использовал садовое некоммерческое товарищество «Сутугинское» для захвата земель, пишет ТАСС. Действия подпадают под ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Схема хищения, считает следствие, заключалась в создании СНТ, где участки были оформлены на аффилированных лиц с подложными документами. В Росреестре было зарегистрировано право собственности на земли, которые позже переоформили на принадлежащие ОПГ бизнес-структуры и реализовали участки под коммерческую застройку. Порядка 1 млрд руб. дохода от этих операций вывели на офшорные счета.

Возбуждение дела, утверждают правоохранители, связано с тем, что фигурант Просветов и его сообщники неоднократно фигурировали в историях о незаконных схемах по захвату земельного фонда национального парка. 22 ноября Центральный районный суд Сочи приговорил одного из участников дела к условному сроку.

СНТ «Меркурий», где похищены 3,7 га земель стоимостью 653 млн руб., также якобы использовало схему с подложными документами. По решению судов участки были возвращены государству в 2023–2024 годах. Эти решения пытаются обжаловать в Конституционном суде.

Вячеслав Рыжков