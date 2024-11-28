В горах Сочи ожидают до 500 тысяч гостей в праздники

На горнолыжных курортах Сочи в новогодние праздники ожидают до 500 тыс. туристов, что на 13% больше, чем годом ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора по международным отношениям и туризму курорта «Роза Хутор» Сергея Хворостяного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Хворостяного, популярность горнолыжного кластера Сочи продолжает расти, и на Новый год прогнозируется значительное увеличение турпотока. «Мы ожидаем от 460 до 500 тыс. гостей. Загрузка отелей уже на 12% выше, чем в прошлом году, и составляет порядка 65%»,— отметил он.

Цены на ски-пассы в текущем сезоне увеличились на 10–13%. Однако туристы, бронирующие заранее, могли приобрести их со скидкой до 25%. Господин Хворостяный отметил, что это делает цены на горнолыжный отдых предсказуемыми, что важно для многих путешественников. Он также добавил, что растущий интерес к внутреннему туризму накладывает ответственность на курорты, которые стремятся оправдать ожидания гостей.

Открытие зимнего сезона на «Роза Хутор» запланировано на 9 декабря, а запуск горнолыжных трасс — на 20 декабря, но точная дата будет зависеть от погодных условий и уровня снежного покрова. Если снега окажется достаточно, трассы могут начать работу раньше.

Спикер также отметил рост популярности семейного отдыха. Туристы все чаще выбирают комплексные варианты времяпрепровождения, включая активные мероприятия и развлечения для детей и взрослых.

Вячеслав Рыжков