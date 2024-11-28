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Популярность горнолыжных курортов России выросла в 1,5 раза

Объем бронирования посуточного жилья в главных горнолыжных локациях России в ноябре 2024 года вырос на 60% по сравнению с прошлогодними показателями. Абсолютным лидером стал Сочи — курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна», говорится в исследовании сервиса «Авито Путешествия».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На втором месте по популярности Шерегеш, а тройку лидеров замыкает Кировск. В пятерку лидеров вошли Архыз и Байкальск.

Предложение посуточного жилья среди горнолыжных курортов за год сильнее всего выросло в Архызе — на 78%. В Сочи и Байкальске на 48 и 47% соответственно стало больше доступного для аренды жилья. В Кировске и Шерегеше отмечен рост на 32 и 29% соответственно.

Дешевле всего посуточное жилье в ноябре в Байкальске — 2,3 тыс. руб. Дороже всего — в Архызе (5,1 тыс. руб.). В среднем лыжники и сноубордисты приезжают на отдых на трое суток компанией от двух до пяти человек.

«Ъ-Сочи» писал, что горные курорты Сочи завершили подготовку к зимнему сезону. «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и Курорт «Красная Поляна» — выполнили модернизацию оборудования горнолыжных трасс, формирование событийной программы.

Вячеслав Рыжков

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