Этнические мотивы

Согласно ежегодному отчету Business of Fashion и McKinsey & Co, каждый пятый респондент в опросе руководителей модной индустрии назвал Индию целевым рынком на 2025 год, а каждый четвертый — Японию и Корею. Разбираемся, какие культурные коллаборации в модном мире нам ожидать в ближайшее время, с модным экспертом Александрой Левитиной.

Индия

Модные дома не первый год стремятся перенести производственные точки из конкурентного Китая на другие перспективные рынки, которыми стали Бангладеш и Индия. За 2020–2023 годы доля импорта в США из этих стран выросла на 2%, и тенденция сохраняется. При этом ожидается, что в 2025 году Индия станет четвертой по величине экономикой в мире, что уже значительно влияет на спрос и предложение в сегменте моды.

Интеграция индийского культурного кода в моду началась не сегодня. Еще Кристиан Диор в 1955 году черпал вдохновение в насыщенных цветах экзотики и стремился объединить прошлое и настоящее — традиционные элементы и современные формы. А уже в 2023-м креативный директор Dior Мария Грация Кьюри провела показ в Мумбае и сняла о нем документальный фильм. В образах модный дом показал традиционный индийский шелк и бавел с детализированной вышивкой, элементы сари, адаптированные для современной моды, раджастанские узоры. При этом дизайнеры работали в тесной коллаборации с индийскими художниками и местными ювелирами, которые открыли секреты своих техник. В итоге эта коллекция показала Индию современной, модной и желанной.

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На прошедшей Неделе моды в Милане индийский модельер Рахула Мишра вместе с Tod`s представил сумку Di Bag из 18-каратного золотого покрытия. Модель была украшена дизайном ручной работы из пайеток и вышивки бисера, который изображает символические элементы Древа жизни, птиц и цветов. Поддерживая свой народ, дизайнер обратился к индийским мастерам и отправил каждый отрезок кожи на роспись в поселок в Индии, после чего их собрали в единое изделие уже на производстве Tod`s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумка Di Bag индийского модельера Рахула Мишра совместно с Tod`s

Фото: @rahulmishra_7 Сумка Di Bag индийского модельера Рахула Мишра совместно с Tod`s

Фото: @rahulmishra_7

Азия и Тихоокеанский регион

Индонезия, Таиланд и другие страны этой части света параллельно Индии также набирают вес, особенно благодаря таким растущим модным центрам, как Бангкок, и новым дизайнерам. Несмотря на то что некоторые рынки в Азии пока остаются небольшими по масштабам, опрос McKinsey & Co показывает, что 58% руководителей в индустрии считают Азиатско-Тихоокеанский регион одним из наиболее перспективных в 2025 году. И это также влияет на интеграцию азиатской культуры в моду.

Например, хайп вокруг K-pop вдохновил многие бренды выбрать в амбассадоры звезд Кореи. Jimin и Tiffany & co., Chanyeol и Prada, Taeyong и Loewe — и это далеко не все коллаборации. Сам K-pop сочетает в себе традиционную корейскую культуру и западные ритмы, что значительно упрощает задачу модным домам интегрироваться на новые рынки и расширять источники вдохновения.

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Еще один пример: дом Gucci под руководством Алессандро Микеле в 2019 году в коллекции Cruise также обратился к азиатским мотивам. Он выпустил образы, в основе которых лежал силуэт кимоно свободного кроя и традиционная символика: цветы, драконы, узоры.

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На данный момент в модном мире правит несколько законов: аутентичность, устойчивое развитие, коллаборации и новые идеи. Работа с разными культурами позволяет модным домам отвечать на эти запросы и оставаться актуальными. Кроме того, так дизайнеры не только черпают новые идеи, но еще и помогают сохранять исторические практики народов и при этом обеспечить им развитие и адаптацию к новым технологиям.

За кем стоит следить

Индия

Бренд P. E. L. L. A, дизайнер Priyanka Ella Lorean Lama — минималистичный модный бренд родом из Бангалора. Славится струящимися шифонами, классической греческой драпировкой и авангардными силуэтами в японском стиле.

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Tarun Tahiliani — выпускает свадебные платья еще с 1990-х годов. Его называли индийским Карлом Лагерфельдом — и неспроста, чего стоят только его бисерные ленги (традиционные индийский юбки) и расшитые сари.

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Saloni Lodha — происходит из семьи владельцев фабрики сари. Ее бренд знаменит эстетикой платьев 1970-х и 1980-х, а также шелковыми цветочными принтами и вышивкой. Образы Салони любили Синди Кроуфорд и Маргерита Миссони.

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Корея

Subin Hahn — лейбл южнокорейского визионера моды Субина Хана. Родом из Сувона, Хан отправился в Нью-Йорк, чтобы воплотить свои модные идеи. Свое мастерство он оттачивал в таких домах моды, как Zac Posen, Marchesa, Calvin Klein, Vaquera и Marc Jacobs.

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Ader Error — анонимный южнокорейский дизайнерский коллектив. Появился в 2014 году и включает в себя творческих людей из разных дисциплин: мода, иллюстрация, графический дизайн и архитектура.

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Danha — бренд дизайнера Данха Ким, уходящий корнями в корейские традиции. Черпая вдохновение в традиционных узорах, тканях и стилях, Данха Ким создает коллекции с использованием экологически чистых материалов: органический хлопок и переработанные полиэстеры (получают из пряжи после переработки пластика). Кроме того, Данха активно работает с апсайклингом, например превращает выброшенные свадебные платья в изысканные предметы одежды.

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Африка

Ibrahima Gueye — дизайнер родом из Сенегала, который живет в Милане и работает в Versace. В своих творениях он изучает африканское наследие и переосмысляет традиционные одеяния. Например, его яркие платья с бахромой, искусно скроенные по телу так, что они одновременно раскрывают и скрывают фигуру,— результат переосмысления набедренной повязки bthio, которую сенегальские замужние женщины носят для соблазнения мужа.