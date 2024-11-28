Skillbox: почти 80% опрошенных компаний выделяют бюджет на развитие сотрудников

76% опрошенных компаний выделяют средства на обучение кадров, рассказала менеджер по продукту платформы Lerna образовательного холдинга Skillbox Екатерина Тиханкина, сославшись на данные собственного исследования компании. По ее словам, самый популярный формат на сегодняшний день — гибридный: более 80% опрошенных компаний совмещают онлайн- и офлайн-обучение.

Исследование проводилось методом опроса более 10 тыс. человек, занимающих должности руководителей компаний, менеджеров по персоналу, менеджеров по обучению и развитию и линейных сотрудников в компаниях из России и стран СНГ со штатом от 50 человек до 25 тыс. человек.

«Очень часто мы слышим, что массово обучать компания не будет, но если замотивированный сотрудник захочет учиться конкретной программе или навыку, то компания даст бюджет в рамках той цифры на одного сотрудника в год, которую она запланировала»,— рассказала госпожа Тиханкина на конференции ИД «Коммерсантъ», посвященной тенденциям и новинкам корпоративного образования.

Как отметила эксперт, заметен рост популярности внешних образовательных инструментов, из-за чего некоторые компании отказываются от внутреннего обучения. По данным исследования, 46% опрошенных компаний выделяют до 10% бюджета на внешнее обучение. При этом снизился средний бюджет, выделяемый на развитие одного сотрудника. Компании стараются оптимизировать затраты, делая ставку на более точечные обучения. Значительную часть курсов компании не выбирают сами, а компенсируют сотрудникам.

Как ранее писал «Ъ», российские работодатели оценивают вовлеченность собственных сотрудников в корпоративное образование как недостаточную. При этом компании ставят перед собственными корпоративными университетами все больше задач и увеличивают их финансирование.