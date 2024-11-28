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Коммерсантъ FM
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Жили, добыли

Газ уходит внутрь России

По данным “Ъ”, добыча газа в России за десять месяцев выросла на 8,2%, до 578,2 млрд кубометров, в октябре — на 2,35%, до 61,5 млрд кубометров. Лидирует по темпам «Газпром», который мог увеличить производство в январе—октябре на 13% год к году. Росту добычи, вероятно, помогла рекордная закачка газа в подземные хранилища в стране и увеличение спроса на внутреннем рынке. Независимые производители преимущественно снижали производство, что может объясняться выполнением квот по сделке ОПЕК+.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Добыча газа в РФ за десять месяцев увеличилась год к году на 8,2%, до 578,2 млрд кубометров, говорят источники “Ъ”, знакомые со статистикой Минэнерго (данные приводятся с учетом газа, сожженного в факелах). В октябре производство выросло на 2,35%, до 61,5 млрд кубометров.

Добыча «прочих производителей», преимущественно отражающая производственные показатели «Газпрома», за десять месяцев выросла почти на 13% год к году, до 370 млрд кубометров. В октябре темпы добычи «прочих» замедлились: показатель вырос на 5,4% год к году, до 40,5 млрд кубометров, тогда как в сентябре рост составил 11,9%.

Вытянуть показатель «Газпрому» могла позволить активная закачка газа в подземные хранилища, а также рост спроса на внутреннем рынке.

Монополия сообщала, что приступила к отбору газа с 1 ноября, создав рекордный оперативный резерв в 73 млрд кубометров. В октябре был установлен новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца на внутренний рынок из Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Объем поставок достиг 32,6 млрд кубометров газа, при этом 11 суток в октябре поставки из ЕСГ шли на максимальных для этих дней уровнях. Вместе с тем в РФ установилась довольно теплая зима. Температура в центральной энергосистеме в октябре была на 2,2 градуса выше, чем в прошлом году.

Динамика по экспорту не ярко выражена. В октябре 2024 года экспорт газа в ЕС достиг около 2,54 млрд кубометров. Поставки через Украину снизились на 0,5% год к году, до 1,2 млрд кубометров, по «Турецкому потоку» — выросли на 3,3% год к году, до 1,33 млрд кубометров.

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК в январе—октябре нарастил добычу на 4,6%, до 68,4 млрд кубометров. Добыча росла на месторождениях «Таркосаленефтегаза» и «Юрхаровнефтегаза», что, вероятно, отражает рост спроса на внутреннем рынке. В октябре производство газа выросло всего на 0,3%, до 6,85 млрд кубометров. Добыча на попавшем под санкции США проекте «Арктик СПГ-2» в октябре сократилась до 160 млн кубометров против 361 млн кубометров в сентябре. В ноябре, как утверждают источники “Ъ”, производство СПГ на площадке практически остановилось.

Экспорт СПГ в октябре достиг максимума за год

Добыча «Роснефти» за десять месяцев снизилась на 1%, до 63,87 млрд кубометров. В октябре динамика была еще хуже: показатель снизился на 7%, до 6,1 млрд кубометров. «Роснефть» медленно восстанавливает добычу на «Роспане» после летней аварии: в октябре добыча упала на 22,6% против падения в 27% в сентябре. Добыча «Ванкорнефти», на базовых месторождениях Западной Сибири и Харампуре также продолжает падать. Сильное снижение в октябре также произошло на Самотлоре — сразу на 24%.

«Газпром нефть» за десять месяцев добыла 24,8 млрд кубометров газа, что на 3% больше, чем годом ранее. В октябре добыча компании снизилась на 2,7% год к году, до 2,52 млрд кубометров.

Другие независимые производители продолжают сокращать добычу, что может объясняться выполнением квот по сделке ОПЕК+.

Так, ЛУКОЙЛ за десять месяцев снизил производство на 1%, до 14,8 млрд кубометров, в октябре — на 4,2%, до 1,46 млрд кубометров. Добыча «Сургутнефтегаза» в январе—октябре упала почти на 12% год к году, до 5,24 млрд кубометров, в октябре — на 11,7%, до 503 млн кубометров. ННК за десять месяцев снизила добычу на 0,7%, до 5,4 млрд кубометров, за октябрь — на 4,8%, до 534 млн кубометров.

Добыча на СРП-проекте «Сахалин-1» за десять месяцев снизилась на 2%, до 7,68 млрд кубометров, в октябре — сразу на 19,3%, до 718 млн кубометров. «Сахалин-2» за десять месяцев произвел 12,9 млрд кубометров газа, что на 4% меньше, чем годом ранее, в октябре добыча снизилась на 0,6%, до 1,48 млрд кубометров.

Александр Новак, вице-премьер, в сентябре, цитата по ТАСС:

«По моему мнению, пика спроса до 2050 года не будет ни по нефти, ни по газу».

По последней версии среднесрочного макропрогноза, добыча газа в РФ в 2024 году ожидается на уровне 668,2 млрд кубометров. Вице-премьер Александр Новак прогнозировал, что РФ может увеличить добычу газа по итогам года на 10% относительно уровня 2023 года, когда показатель сократился на 5,5%, до 636,7 млрд кубометров. В 2022 году, после начала военных действий на Украине и снижения трубопроводного экспорта в ЕС, добыча достигла 676 млрд кубометров.

Татьяна Дятел

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