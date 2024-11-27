«Авангард» повторяет канадский опыт

Первым грандом КХЛ, решившим поменять по ходу нынешнего сезона тренера, оказался не очень удачно начавший первенство «Авангард». Вместо Сергея Звягина его возглавит канадец Ги Буше, специалист с опытом работы в НХЛ, пусть не таким богатым и ярким, как у не так давно чрезвычайно эффективно руководившего омской командой его соотечественника Боба Хартли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У нового главного тренера «Авангарда» Ги Буше богатый опыт работы в НХЛ: он возглавлял «Тампа-Бей» и «Оттава Сенаторс» и выводил их в полуфинал Кубка Стэнли

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters У нового главного тренера «Авангарда» Ги Буше богатый опыт работы в НХЛ: он возглавлял «Тампа-Бей» и «Оттава Сенаторс» и выводил их в полуфинал Кубка Стэнли

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

«Авангард» объявил о том, что заключил контракт сроком до окончания следующего сезона с Ги Буше. Канадский тренер Буше приступит к исполнению обязанностей в «первой половине декабря». В его штаб войдет и пока еще остающийся главным тренером Сергей Звягин, эту должность получивший весной при довольно необычных обстоятельствах. «Авангард» уволил предшественника Звягина Михаила Кравца по ходу серии второго раунда play-off с «Локомотивом», повысив статус его ассистента. Омичи после перестановки действительно прибавили, и, хотя из Кубка Гагарина все равно вылетели, Звягин пост сохранил.

Решение о возвращении ему ассистентского ранга «Авангард» принял на фоне не слишком хороших результатов на старте регулярного чемпионата КХЛ.

В настоящий момент он, несмотря на победы в трех последних матчах, из-за прежних осечек идет лишь восьмым в Восточной конференции, то есть формально находится на границе «зоны play-off». А приглашение Буше заставляет вспоминать о самом удачном периоде в истории «Авангарда».

В 2018 году ему удалось заключить контракт с известным канадским тренером Бобом Хартли. Именно при Хартли «Авангард» добился наконец настоящего прорыва. С ним он сразу добрался до финала play-off, а в 2021 году завоевал Кубок Гагарина. В 2022-м Хартли покинул Россию «по семейным обстоятельствам».

У Ги Буше, которому 53 года, не такой богатый послужной список, как у Боба Хартли, выигравшего Кубок Стэнли, но он в любом случае выглядит любопытным. Сезон предыдущий он трудился помощником в тренерском штабе в «Торонто Мейпл Лифс», а до этого, в прошлом десятилетии, сам был главным тренером в НХЛ шесть сезонов, поделив их поровну между «Тампа-Бей Лайтнинг» и «Оттава Сенаторс». В своих дебютных первенствах в этих клубах, в 2011 и 2017 годах, Буше доводил команды до полуфинала play-off. Причем с «Оттавой» чуть было не проник в финальную серию: она уступила «Бостон Брюинс» в семи матчах. А в паузе между уходом из «Тампы» и появлением в «Оттаве» Буше руководил «Берном» из довольно сильной швейцарской лиги, взяв с ним Кубок страны.

Впрочем, за взлетами у Ги Буше что в Америке, что в Европе обязательно следовали сокрушительные провалы.

А болельщикам НХЛ он запомнился не столько успехами своих клубов, сколько странной расстановкой «1–3–1», придуманной для «Тампы» с целью создать плотность в центральной части площадки, не бросаясь прессинговать соперника. Ее применение вылилось в громкий скандал. В матче против «Тампы» хоккеисты «Филадельфия Флайерс» в течение нескольких минут, чуть ли не стоя не месте, держали шайбу в своей зоне, а их оппоненты под свист публики топтались в средней зоне.

Алексей Доспехов