«Авангард» повторяет канадский опыт
Его новым тренером стал Ги Буше
Первым грандом КХЛ, решившим поменять по ходу нынешнего сезона тренера, оказался не очень удачно начавший первенство «Авангард». Вместо Сергея Звягина его возглавит канадец Ги Буше, специалист с опытом работы в НХЛ, пусть не таким богатым и ярким, как у не так давно чрезвычайно эффективно руководившего омской командой его соотечественника Боба Хартли.
У нового главного тренера «Авангарда» Ги Буше богатый опыт работы в НХЛ: он возглавлял «Тампа-Бей» и «Оттава Сенаторс» и выводил их в полуфинал Кубка Стэнли
Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters
«Авангард» объявил о том, что заключил контракт сроком до окончания следующего сезона с Ги Буше. Канадский тренер Буше приступит к исполнению обязанностей в «первой половине декабря». В его штаб войдет и пока еще остающийся главным тренером Сергей Звягин, эту должность получивший весной при довольно необычных обстоятельствах. «Авангард» уволил предшественника Звягина Михаила Кравца по ходу серии второго раунда play-off с «Локомотивом», повысив статус его ассистента. Омичи после перестановки действительно прибавили, и, хотя из Кубка Гагарина все равно вылетели, Звягин пост сохранил.
Решение о возвращении ему ассистентского ранга «Авангард» принял на фоне не слишком хороших результатов на старте регулярного чемпионата КХЛ.
В настоящий момент он, несмотря на победы в трех последних матчах, из-за прежних осечек идет лишь восьмым в Восточной конференции, то есть формально находится на границе «зоны play-off». А приглашение Буше заставляет вспоминать о самом удачном периоде в истории «Авангарда».
В 2018 году ему удалось заключить контракт с известным канадским тренером Бобом Хартли. Именно при Хартли «Авангард» добился наконец настоящего прорыва. С ним он сразу добрался до финала play-off, а в 2021 году завоевал Кубок Гагарина. В 2022-м Хартли покинул Россию «по семейным обстоятельствам».
У Ги Буше, которому 53 года, не такой богатый послужной список, как у Боба Хартли, выигравшего Кубок Стэнли, но он в любом случае выглядит любопытным. Сезон предыдущий он трудился помощником в тренерском штабе в «Торонто Мейпл Лифс», а до этого, в прошлом десятилетии, сам был главным тренером в НХЛ шесть сезонов, поделив их поровну между «Тампа-Бей Лайтнинг» и «Оттава Сенаторс». В своих дебютных первенствах в этих клубах, в 2011 и 2017 годах, Буше доводил команды до полуфинала play-off. Причем с «Оттавой» чуть было не проник в финальную серию: она уступила «Бостон Брюинс» в семи матчах. А в паузе между уходом из «Тампы» и появлением в «Оттаве» Буше руководил «Берном» из довольно сильной швейцарской лиги, взяв с ним Кубок страны.
Впрочем, за взлетами у Ги Буше что в Америке, что в Европе обязательно следовали сокрушительные провалы.
А болельщикам НХЛ он запомнился не столько успехами своих клубов, сколько странной расстановкой «1–3–1», придуманной для «Тампы» с целью создать плотность в центральной части площадки, не бросаясь прессинговать соперника. Ее применение вылилось в громкий скандал. В матче против «Тампы» хоккеисты «Филадельфия Флайерс» в течение нескольких минут, чуть ли не стоя не месте, держали шайбу в своей зоне, а их оппоненты под свист публики топтались в средней зоне.