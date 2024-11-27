Меркель призвала создать в НАТО систему сдерживания России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости оперативного создания внутри НАТО системы сдерживания России. По ее мнению, Европа не может справиться с этой задачей самостоятельно. Накануне, 26 ноября, Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом к участникам альянса разработать общий стратегический подход к России. В документе подчеркнута необходимость подготовки блока к сдерживанию Москвы в ядерной сфере и других областях.

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Фото: Reuters Ангела Меркель

Фото: Reuters

«Я считаю, и поэтому я также пишу (в книге.— "Ъ") о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания»,— сказала экс-глава немецкого правительства на презентации мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954–2021» (цитата по «РИА Новости»). Трансляцию в своем канале на видеохостинге YouTube вела газета Die Zeit.

По мнению Ангелы Меркель, с возвращением Дональда Трампа к власти в США ситуация по вопросам сдерживания усложнилась. Она подчеркнула, что устойчивая система сдерживания в обозримой перспективе возможна только внутри НАТО.

Госпожа Меркель также отметила, что Россия — крупнейшая ядерная держава в мире, равная США по мощи своего ядерного потенциала. Это создает значительный интерес к сотрудничеству между Брюсселем и Вашингтоном для обеспечения безопасности. «Для Соединенных Штатов важно иметь союзников в Европе, учитывая вызовы, связанные с Россией и Китаем»,— сказала экс-канцлер.

В контексте политики сдерживания она подчеркнула важность военных возможностей стран НАТО в случае нападения на одну из них. «И это сдерживание значительно улучшилось начиная с 2014 года. Германия, по крайней мере, принимала участие в обеспечении безопасности Литвы. Мы также участвовали в наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе, то есть не сидели сложа руки. Но это сдерживание все еще недостаточно, поскольку оно не поспевало за наращиванием вооружений господином Путиным»,— добавила бывшая глава правительства.

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год. Ее мемуары, поступившие в продажу сегодня, 26 ноября, охватывают период с 1954 по 2021 год. В книге госпожа Меркель рассказывает о своем жизненном пути от детства в ГДР до политической карьеры.

Подробнее о книге бывшего канцлера — в материале «Ъ».