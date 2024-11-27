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Меркель призвала создать в НАТО систему сдерживания России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости оперативного создания внутри НАТО системы сдерживания России. По ее мнению, Европа не может справиться с этой задачей самостоятельно. Накануне, 26 ноября, Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом к участникам альянса разработать общий стратегический подход к России. В документе подчеркнута необходимость подготовки блока к сдерживанию Москвы в ядерной сфере и других областях.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Фото: Reuters

Ангела Меркель

Фото: Reuters

«Я считаю, и поэтому я также пишу (в книге.— "Ъ") о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания»,— сказала экс-глава немецкого правительства на презентации мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954–2021» (цитата по «РИА Новости»). Трансляцию в своем канале на видеохостинге YouTube вела газета Die Zeit.

По мнению Ангелы Меркель, с возвращением Дональда Трампа к власти в США ситуация по вопросам сдерживания усложнилась. Она подчеркнула, что устойчивая система сдерживания в обозримой перспективе возможна только внутри НАТО.

Госпожа Меркель также отметила, что Россия — крупнейшая ядерная держава в мире, равная США по мощи своего ядерного потенциала. Это создает значительный интерес к сотрудничеству между Брюсселем и Вашингтоном для обеспечения безопасности. «Для Соединенных Штатов важно иметь союзников в Европе, учитывая вызовы, связанные с Россией и Китаем»,— сказала экс-канцлер.

В контексте политики сдерживания она подчеркнула важность военных возможностей стран НАТО в случае нападения на одну из них. «И это сдерживание значительно улучшилось начиная с 2014 года. Германия, по крайней мере, принимала участие в обеспечении безопасности Литвы. Мы также участвовали в наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе, то есть не сидели сложа руки. Но это сдерживание все еще недостаточно, поскольку оно не поспевало за наращиванием вооружений господином Путиным»,— добавила бывшая глава правительства.

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год. Ее мемуары, поступившие в продажу сегодня, 26 ноября, охватывают период с 1954 по 2021 год. В книге госпожа Меркель рассказывает о своем жизненном пути от детства в ГДР до политической карьеры.

Подробнее о книге бывшего канцлера — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Мемы Меркель

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Ангела Меркель на приеме для колядующих в Берлине, 2013 год

Ангела Меркель на приеме для колядующих в Берлине, 2013 год

Фото: Michael Sohn / AP

С президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 2007 год

С президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 2007 год

Фото: Дмитрий Астахов / ИТАР-ТАСС

С президентом России Дмитрием Медведевым в ресторане в Мюнхене, 2009 год

С президентом России Дмитрием Медведевым в ресторане в Мюнхене, 2009 год

Фото: Михаил Климентьев / ИТАР-ТАСС

Ангела Меркель кормит австралийских лори в парке Марлоу в земле Мекленбург-Передняя Померания, 2021 год

Ангела Меркель кормит австралийских лори в парке Марлоу в земле Мекленбург-Передняя Померания, 2021 год

Фото: ТАСС

С сапером немецкой армии в учебном центре сухопутных войск ВС Германии в Летцлингене, 2006 год

С сапером немецкой армии в учебном центре сухопутных войск ВС Германии в Летцлингене, 2006 год

Фото: Eckehard Schulz / AP

С президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во французском Биаррице, 2019 год

С президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во французском Биаррице, 2019 год

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Ангела Меркель спускается в подводную лодку класса 212A U-33 ВМС Германии в порту Варнемюнде, 2006 год

Ангела Меркель спускается в подводную лодку класса 212A U-33 ВМС Германии в порту Варнемюнде, 2006 год

Фото: Christian Charisius (GERMANY / Reuters

С президентом Франции Франсуа Олландом в Париже, 2015 год

С президентом Франции Франсуа Олландом в Париже, 2015 год

Фото: Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST SOCIETY / Reuters

Ангела Меркель с водолазом на военно-морской базе в Киле, 2016 год

Ангела Меркель с водолазом на военно-морской базе в Киле, 2016 год

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

С президентом немецкого футбольного союза Вольфгангом Нирсбахом (с поднятыми руками слева) и министром внутренних дел Германии Хансом-Петером Фридрихом (с поднятыми руками справа) на матче между Германией и Грецией на чемпионате Европы по футболу 2012 года

С президентом немецкого футбольного союза Вольфгангом Нирсбахом (с поднятыми руками слева) и министром внутренних дел Германии Хансом-Петером Фридрихом (с поднятыми руками справа) на матче между Германией и Грецией на чемпионате Европы по футболу 2012 года

Фото: Peter Andrews (POLAND - Tags: SPORT SOCCER / Reuters

В школе Роберта Юнга в Берлине, 2014 год

В школе Роберта Юнга в Берлине, 2014 год

Фото: Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS EDUCATION SOCIETY / Reuters

Фотографии Ангелы Меркель после записи новогодней речи разных годов — с 2005 по 2020 годы

Фотографии Ангелы Меркель после записи новогодней речи разных годов — с 2005 по 2020 годы

Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

На дебатах с кандидатом на пост канцлера Германии от партии СДПГ Мартином Шульцем в Берлине, 2017 год

На дебатах с кандидатом на пост канцлера Германии от партии СДПГ Мартином Шульцем в Берлине, 2017 год

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Vostock Photo

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Ангела Меркель на приеме для колядующих в Берлине, 2013 год

Фото: Michael Sohn / AP

С президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 2007 год

Фото: Дмитрий Астахов / ИТАР-ТАСС

С президентом России Дмитрием Медведевым в ресторане в Мюнхене, 2009 год

Фото: Михаил Климентьев / ИТАР-ТАСС

Ангела Меркель кормит австралийских лори в парке Марлоу в земле Мекленбург-Передняя Померания, 2021 год

Фото: ТАСС

С сапером немецкой армии в учебном центре сухопутных войск ВС Германии в Летцлингене, 2006 год

Фото: Eckehard Schulz / AP

С президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во французском Биаррице, 2019 год

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Ангела Меркель спускается в подводную лодку класса 212A U-33 ВМС Германии в порту Варнемюнде, 2006 год

Фото: Christian Charisius (GERMANY / Reuters

С президентом Франции Франсуа Олландом в Париже, 2015 год

Фото: Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST SOCIETY / Reuters

Ангела Меркель с водолазом на военно-морской базе в Киле, 2016 год

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

С президентом немецкого футбольного союза Вольфгангом Нирсбахом (с поднятыми руками слева) и министром внутренних дел Германии Хансом-Петером Фридрихом (с поднятыми руками справа) на матче между Германией и Грецией на чемпионате Европы по футболу 2012 года

Фото: Peter Andrews (POLAND - Tags: SPORT SOCCER / Reuters

В школе Роберта Юнга в Берлине, 2014 год

Фото: Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS EDUCATION SOCIETY / Reuters

Фотографии Ангелы Меркель после записи новогодней речи разных годов — с 2005 по 2020 годы

Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

На дебатах с кандидатом на пост канцлера Германии от партии СДПГ Мартином Шульцем в Берлине, 2017 год

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Vostock Photo

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