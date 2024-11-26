Главные новости за 26 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Торговая сеть Stopexpress, которой владеет сын бывшего управляющего делами президента России Владимира Кожина, запустила сеть кофеен «Кофебара». Сейчас под этой вывеской работают два заведения в Санкт-Петербурге, но в перспективе проект планируется тиражировать. Для ритейлера, который управляет магазинами на АЗС «Газпромнефти», это логичная диверсификация бизнеса, считают эксперты. Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «Stopexpress завернул в кофейню».

В ночь на 26 ноября на улице Маршала Захарова прорвало трубу с горячей водой. В результате инцидента пострадали три человека. Кипяток добрался до машины, в которой находились пострадавшие. Им удалось самим покинуть транспортное средство, когда вода попала внутрь. После происшествия петербуржцы попали в больницу, им оказывают необходимую помощь. Из-за аварии на Маршала Захарова движение по улице перекрыли от проспекта Маршала Жукова до Брестского. К месту прорыва трубы прибыли сотрудники следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Утром 26 ноября сотрудники УФСБ пришли с обысками в квартиру начальника УМВД по Центральному району Петербурга, полковника полиции Дениса Данилевича. Он задержан. Оперативные мероприятия во вторник проводятся также в его рабочем кабинете. В главном управлении Следственного комитета России по Петербургу «Ъ-СПб» уточнили, что в отношении Данилевича возбудили уголовное по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Проект реконструкции территории судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» на набережной реки Фонтанки, 203, вынесен на общественное обсуждение. Соответствующие документы опубликованы на сайте комитета по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга. В проекте, разработанном ООО «ЭМС Инжиниринг» по заказу АО «Адмиралтейские верфи», указана масштабная реконструкция глубоководной достроечной набережной, в ходе которой на территории завода возведут строительную площадку для стапельной сборки.

В рамках программы приватизации «Московский парк Победы», прежде принадлежавший Санкт-Петербургу, преобразуют из государственного унитарного предприятия в акционерное общество, обратил внимание «Ъ-СПб» на опубликованный на сайте комитета имущественных отношений документ. Генеральным директором назначен Владимир Гинтовт. Уставной капитал общества составляет 72,7 млн рублей и состоит из 72,7 тыс. акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. При этом на момент создания компании все ее акции принадлежат Петербургу в лице КИО.

Территорию недалеко от станции метро «Дыбенко» намерены задействовать для развития ОЭЗ «Санкт-Петербург», поделился с ТАСС планами губернатор города Александр Беглов. Градоначальник уточнил, что речь идет об участке площадью 27 га. Приоритетным направлением развития площадки «Дыбенко» могут стать радиоэлектронная, микроэлектронная, робототехническая промышленность, информационные технологии и телекоммуникации.

Власти Санкт-Петербурга опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что дату открытия новой станции метро «Горный институт» якобы перенесли на 31 января 2025 года. Как заверили «Ъ-СПб» 26 ноября в аппарате курирующего строительство вице-губернатора Николая Линченко, станция, как и планировалось, должна открыться до конца текущего года. «Планируем открытие до конца года. Ничего не менялось»,— подчеркнули представители господина Линченко.

Православного блогера, участника спецоперации Клада Роммеля отправили в СИЗО, изменив меру пресечения. Ходатайство об аресте направило следствие, сообщили «Ъ-СПб» в объединенной пресс-службе городских судов. Постановление районного суда об избрании меры пресечения отменил Санкт-Петербургский городской суд. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 30 ноября.

Управление Федеральной антимонопольной службы в Санкт-Петербурге возбудило дело в отношении лабораторной службы «Хеликс» из-за рекламной рассылки, на которую клиент согласия не давал, сообщили в пресс-службе ведомства. Обратившийся в УФАС житель Петербурга получил письмо, где предлагалось обратиться в учреждение для сдачи анализов в рамках специальных предложений. Такие действия компаний нарушают ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе.

В Ленинградской области с 2025 года начнут действовать две новые меры поддержки предпринимателей, которые сейчас находятся на спецоперации или уже вернулись, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Они смогут рассчитывать на льготу по налогу на упрощенку 1% вместо 6% для налоговой базы «Доходы». Власти области также будут выдавать гранты на 750 тыс. рублей для граждан, вернувшихся со спецоперации и желающих возобновить предпринимательскую деятельность.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис компании-перевозчика, которая обслуживала попавший в аварию на Красносельском шоссе рейсовый пассажирский автобус. По словам источника, правоохранители обратили внимание на офис компании «Вест-Сервис». Детали обыска не уточняются. Автобус въехал в грузовик, стоявший на обочине, утром 25 ноября. В аварии пострадали 15 человек, включая пять детей. ДТП в Ленобласти стало основанием для возбуждения двух уголовных дел.

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) проводит проверку по факту пожара на ледоколе «Адмирал Макаров» в Большом порту Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По информации городских СМИ, на ледоколе во время ремонтных работ вспыхнули баллоны с газом. Как сообщили в СЗТП, к настоящему времени возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Дизель-электрический ледокол «Адмирал Макаров» был построен в 1975 году в Финляндии, на верфи Wartsila. В данный момент он не эксплуатируется в связи с ремонтом.

Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург в конце 2024 года для участия в неформальном саммите СНГ, заявил в ходе брифинга помощник главы государства Юрий Ушаков. Он отметил, что такая встреча уже стала традиционной для представителей стран СНГ. Общение пройдет в неформальной обстановке. По словам господина Ушакова, подписание каких-либо документов в Петербурге не планируется. Рабочая поездка запланирована на 24-25 декабря.