Беглов перечислил приоритетные направления для площадки ОЭЗ «Дыбенко»

Территорию недалеко от станции метро «Дыбенко» намерены задействовать для развития ОЭЗ «Санкт-Петербург», поделился с ТАСС планами губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник уточнил, что речь идет об участке площадью 27 га. Приоритетным направлением развития площадки «Дыбенко» могут стать радиоэлектронная, микроэлектронная, робототехническая промышленность, информационные технологии и телекоммуникации.

«Планируем сделать упор на реализацию инвестпроектов с сильными центрами исследований и разработок и последующим производством продукции. Возможность участия рассматривают такие крупные компании, как "Яндекс", "Ростелеком", Росатом», — добавил господин Беглов.

К тому же около метро «Дыбенко» распложен Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича. Вуз готов обеспечить кадрами площадку, стать партнером в исследованиях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем выручки резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» с начала года превысил 66,5 млрд рублей.

Татьяна Титаева