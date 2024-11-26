Около 1,7 млрд рублей потратят «Адмиралтейские верфи» на реконструкцию территории

Проект реконструкции территории судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» на набережной реки Фонтанки, 203, вынесен на общественное обсуждение. Соответствующие документы опубликованы на сайте комитета по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В проекте, разработанном ООО «ЭМС Инжиниринг» по заказу АО «Адмиралтейские верфи», указана масштабная реконструкция глубоководной достроечной набережной, в ходе которой на территории завода возведут строительную площадку для стапельной сборки.

Проектная документация будет доступна для ознакомления на официальном сайте до 21 декабря, а оценку воздействия на окружающую среду собираются дать до 8 января следующего года.

Как уточняет «Фонтанка», затраты на масштабную реконструкция территории «Адмиралтейских верфей» составят около 1,71 млрд рублей, 0,79 млрд рублей из которых — затраты на строительно-монтажные работы.

Известно, что контракт на разработку проектной документации АО «Адмиралтейские верфи» и ООО «ЭМС Инжиниринг» заключили еще в декабре 2019 года, при это техническое задание было утверждено только в мае 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Адмиралтейские верфи» спустили на воду современный траулер «Механик Щербаков».

Варвара Рудич