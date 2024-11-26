После аварии в Новоселье в офис компании-перевозчика пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис компании-перевозчика, которая обслуживала попавший в аварию на Красносельском шоссе рейсовый пассажирский автобус, пишет 78.ru

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По словам источника, правоохранители обратили внимание на офис компании «Вест-Сервис». Детали обыска не уточняются.

Автобус въехал в грузовик, стоявший на обочине, утром 25 ноября. В аварии пострадали 15 человек, включая пять детей. ДТП в Ленобласти стало основанием для возбуждения двух уголовных дел.

Татьяна Титаева