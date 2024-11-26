К изучению обстоятельств прорыва трубы в Петербурге подключилось следствие

К месту прорыва трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова прибыли сотрудники следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Специалисты изучают обстоятельства происшествия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома, специалистами выполняются мероприятия, чтобы разобраться в ситуации. Там добавили, что утром 26 ноября на Маршала Захарова произошел развил горячей воды на дорогу, что привело к аварии с участием двух машин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что при происшествии пострадали три человека, у них выявили ожоги ног. Сотрудники «Теплосети» развернули работы по исправлению дефекта трубы.

Татьяна Титаева