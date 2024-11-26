Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К изучению обстоятельств прорыва трубы в Петербурге подключилось следствие

К месту прорыва трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова прибыли сотрудники следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Специалисты изучают обстоятельства происшествия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома, специалистами выполняются мероприятия, чтобы разобраться в ситуации. Там добавили, что утром 26 ноября на Маршала Захарова произошел развил горячей воды на дорогу, что привело к аварии с участием двух машин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что при происшествии пострадали три человека, у них выявили ожоги ног. Сотрудники «Теплосети» развернули работы по исправлению дефекта трубы.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...