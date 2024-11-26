Силовики проводят обыски у начальника УМВД по Центральному району Петербурга

Утром 26 ноября сотрудники УФСБ пришли с обысками в квартиру начальника УМВД по Центральному району Петербурга, полковника полиции Дениса Данилевича. Он задержан. Оперативные мероприятия во вторник проводятся также в его рабочем кабинете, сообщает «Фонтанка».

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В главном управлении Следственного комитета России по Петербургу «Ъ-СПб» уточнили, что в отношении Данилевича возбудили уголовное по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Высокопоставленный полицейский якобы не без помощи своего подчиненного безвозмездно отремонтировал собственную машину Toyota Land Cruiser, летом этого года дав указание начальнику ГАИ Центрального района Андрею Тимошенко за 100 тыс. рублей установить на нее шумоизоляцию. Кроме этого, начальник УМВД также за счет подчиненного якобы мог совершить прогулку на катере по Неве стоимостью 30 тыс. рублей.

Ранее СМИ писали, что сам Тимошенко был задержан при передачи взятки в конце октября этого года.

Оперативниками собственной безопасности главка МВД России в настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, сообщили «Ъ-СПб» в полиции. Если вина полковника Данилевича подтвердится, он будет уволен из органов и понесет наказание в установленном законом порядке, отметили в региональном ГУ МВД.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал о задержании по делу о взятке начальника отдела полиции и замначальника ГИБДД Выборгского района Ленинградской области.

Андрей Цедрик