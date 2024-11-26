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Обвиняемого в педофилии Клауда Роммеля арестовали после ходатайства следствия

Православного блогера, участника спецоперации Клада Роммеля отправили в СИЗО, изменив меру пресечения. Ходатайство об аресте направило следствие, сообщили «Ъ-СПб» в объединенной пресс-службе городских судов.

Постановление районного суда об избрании меры пресечения отменил Санкт-Петербургский городской суд. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 30 ноября.

Роммель стал фигурантом дела о педофилии. Участника СВО обвиняют в интимной связи с девочкой 11 лет. Следствие полагает, что несовершеннолетняя приходила к блогеру заниматься по школьным предметам. Позже к Роммелю девочка переехала вместе с матерью.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что районный суд тогда постановил отправить блогера в воинскую часть в Луге в Ленинградской области, где он будет под наблюдением командования.

Татьяна Титаева

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