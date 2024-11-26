В Смольном опровергли информацию о переносе открытия «Горного института» на 2025 год

Власти Санкт-Петербурга опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что дату открытия новой станции метро «Горный институт» якобы перенесли на 31 января 2025 года. Как заверили «Ъ-СПб» 26 ноября в аппарате курирующего строительство вице-губернатора Николая Линченко, станция, как и планировалось, должна открыться до конца текущего года.

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«Планируем открытие до конца года. Ничего не менялось»,— подчеркнули представители господина Линченко.

Сам вице-губернатор во вторник, 26 ноября, приехал на объект с инспекцией. «Остались последние штрихи»,— отметил он по ее итогам.

«Ъ-СПб» писал, что накануне, 25 ноября, в тестовом режиме был пущен первый поезд со станции метро «Спасская» до строящегося «Горного института». Состав успешно преодолел участок протяженностью более 3,6 км за 16 минут. Отметим, что ранее станцию «Горный институт» обещали достроить до конца 2024 года, при этом точная дата ее открытия для пассажиров не называлась.

Андрей Цедрик