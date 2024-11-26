Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин прилетит в Петербург до Нового года на неформальный саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург в конце 2024 года для участия в неформальном саммите СНГ, заявил в ходе брифинга помощник главы государства Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он отметил, что такая встреча уже стала традиционной для представителей стран СНГ. Общение пройдет в неформальной обстановке. По словам господина Ушакова, подписание каких-либо документов в Петербурге не планируется. Рабочая поездка запланирована на 24-25 декабря.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Путин разрешил Петербургу проводить госэкспертизы при строительстве метро.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...