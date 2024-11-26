Путин прилетит в Петербург до Нового года на неформальный саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург в конце 2024 года для участия в неформальном саммите СНГ, заявил в ходе брифинга помощник главы государства Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он отметил, что такая встреча уже стала традиционной для представителей стран СНГ. Общение пройдет в неформальной обстановке. По словам господина Ушакова, подписание каких-либо документов в Петербурге не планируется. Рабочая поездка запланирована на 24-25 декабря.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Путин разрешил Петербургу проводить госэкспертизы при строительстве метро.

Татьяна Титаева