«Московский парк Победы» переводят из ГУП в акционерное общество

В рамках программы приватизации «Московский парк Победы», прежде принадлежавший Санкт-Петербургу, преобразуют из государственного унитарного предприятия в акционерное общество, обратил внимание «Ъ-СПб» на опубликованный на сайте комитета имущественных отношений документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Генеральным директором назначен Владимир Гинтовт. Уставной капитал общества составляет 72,7 млн рублей и состоит из 72,7 тыс. акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. При этом на момент создания компании все ее акции принадлежат Петербургу в лице КИО.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга приватизировали более 3,7 тыс. жилых помещений с начала года.

Татьяна Титаева