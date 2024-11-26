Прорыв трубы с горячей водой на Маршала Захарова привел к трем пострадавшим

В ночь на 26 ноября на улице Маршала Захарова прорвало трубу с горячей водой. В результате инцидента пострадали три человека, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Кипяток добрался до машины, в которой находились пострадавшие. Им удалось самим покинуть транспортное средство, когда вода попала внутрь. После происшествия петербуржцы попали в больницу, им оказывают необходимую помощь.

Из-за аварии на Маршала Захарова движение по улице перекрыли от проспекта Маршала Жукова до Брестского. Очевидцы заметили много пара в этой локации. Туда уже прибыли экстренные службы.

Прокуратура Красносельского района организовала проверку по факту разлива горячей воды.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Набережная Фонтанки оказалась подтоплена из-за коммунальной аварии.

Татьяна Титаева