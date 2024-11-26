Лаборатории «Хеликс» грозит штраф из-за рекламной рассылки без согласия клиента

Управление Федеральной антимонопольной службы в Санкт-Петербурге возбудило дело в отношении лабораторной службы «Хеликс» из-за рекламной рассылки, на которую клиент согласия не давал, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обратившийся в УФАС житель Петербурга получил письмо, где предлагалось обратиться в учреждение для сдачи анализов в рамках специальных предложений. Такие действия компаний нарушают ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе.

В связи с этим в отношении лаборатории открыто дело. Если вина организации будет доказана, ей грозит штраф.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское УФАС возбудило дело в отношении «Почта Банка» из-за рекламной рассылки.

Татьяна Титаева