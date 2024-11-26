Радикальный сценарий и его альтернативы

Россия и Запад проходят очередную ступень военно-политической эскалации. Ее непосредственным индикатором стало применение Украиной американских и британских ракетных систем вглубь российской территории, появление новой ядерной доктрины России, последующее поражение украинского завода «Южмаш» ракетой средней дальности, новые удары по России. Эскалация пока не привела к переизданию в новых условиях Карибского кризиса 1962 года: конфликт идет в режиме «ползучей эскалации». Однако углубление конфронтации в Европе продолжается, повышая вероятность радикального сценария. В чем состоит такой сценарий, есть ли у него альтернативы и по какому пути пойдет развитие ситуации?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Происшедшие события можно охарактеризовать как «ползучую эскалацию». Стороны воздерживаются от резких и мало предсказуемых шагов. Однако они медленно отодвигают красные линии, все дальше расширяют спектр применяемых вооружений, сферы гибридной конфронтации, ареал боевых действий. Обмену ракетными ударами предшествовал целый ряд эскалационных шагов. Поставки Украине дальнобойных ракетных систем западного производства и их последующее применение, удары беспилотниками по российской территории, вторжение ВСУ в Курскую область. С российской стороны — продолжение наступления в Донбассе и других регионах, новые удары по промышленным, инфраструктурным и энергетическим объектам Украины, наращивание взаимодействия с противниками США, прежде всего Северной Кореей. Использование ракет западного производства вглубь российской территории вряд ли можно считать «черным лебедем». Вариант давно обсуждался, его активно лоббировал Киев. С российской стороны также прозрачно и четко звучали предостережения о возможном ответе, в том числе в ракетно-ядерной сфере. Изменение ядерной доктрины в сторону расширения условий для применения ядерного оружия также обсуждалось давно. Новый этап не изменил ситуацию на поле боя, но открыл путь для перехода на новые ступени эскалации при минимуме стимулов для ее снижения.

Базовый сценарий на ближайшее будущее — продолжение «ползучей эскалации». Следует ожидать очередных атак российской территории с использованием западного вооружения.

Однако такие атаки, вероятно, будут носить точечный характер, балансируя на грани условий, обозначенных в новой ядерной доктрине России. У российской армии в таком сценарии больше рычагов давления. Во-первых, могут продолжаться испытательные удары новыми ракетами средней дальности. Их вряд ли будет много, но важен психологический эффект и отработка применения новой системы в боевых условиях. Во-вторых, Россия будет продолжать уже привычные атаки ракетами и беспилотниками — то, что для Украины пока является недостижимым средством, Россия использует уже долгое время. Материальные потери от таких ударов для Украины ощутимы. В-третьих, российская армия медленно наступает, изматывая противника. В сценарии «ползучей эскалации» у России вырисовывается преимущество и способность наносить Украине гораздо больший ущерб, чем Украина и Запад наносят России. Потери украинского инфраструктурного и промышленного потенциала будут нарастать, равно как и потери территорий, военной техники, личного состава вооруженных сил. К тому же у России остаются рычаги давления на Запад в других точках земного шара, в том числе на Ближнем Востоке.

Радикальный сценарий может спровоцировать попытка Украины выйти из проигрышного алгоритма «ползучей эскалации».

Наращивание ракетных ударов в комбинации с использованием беспилотников представляет собой попытку сбалансировать российские действия, показать рост возможностей наносить ущерб, а заодно и глубже вовлечь в конфликт западных партнеров. Консолидированного желания вовлекаться в подобные инициативы у западных союзников Киева пока нет. Например, Германия уклоняется от поставок своих крылатых ракет для атак российской территории. Но «ползучая эскалация» в определенной мере приемлема и для Запада. Она позволяет сковывать российский потенциал на украинском направлении, стачивать ресурсы Москвы, испытывать в боевых условиях свои системы вооружений и разведки. Украина все в большей степени становится зависимой от Запада, фактически теряя свой суверенитет. Способность вести военные действия уже сейчас напрямую связана с западной поддержкой, а послевоенное восстановление без нее попросту немыслимо.

Что произойдет, если Украине все же будет поставлена партия ракетных вооружений, достаточных для массированного применения по российской территории, а потом эта партия будет использована за гранью условий российской ядерной доктрины? Такой удар может быть нанесен в расчете на то, что Москва не решится атаковать цели на территории стран НАТО и тем более использовать ядерное оружие. Однако надежда на то, что российское руководство проглотит такую атаку, тем более если она причинит значительный ущерб и жертвы, была бы безрассудством. Действительно, поражение объектов на территории стран НАТО чревато прямым военным столкновением с альянсом.

А вот ядерный удар по территории Украины в таких условиях уже становится куда как более реалистичным сценарием в сравнении с недавним прошлым.

Скорее всего, он не будет массированным. Логичнее ожидать демонстративного применения одного тактического заряда вдали от населенных пунктов. Но такая демонстрация может оказаться более чем убедительной.

Сама по себе она создаст ситуацию, близкую не столько к Карибскому кризису, сколько к американским ударам по Хиросиме и Нагасаки. Тогда США пошли на уничтожение двух крупных городов, но в считаные дни положили конец войне с Японией. Сходные расчеты могут быть и у Москвы, притом что уничтожение городов в ее планы, очевидно, не входит. Здесь проблема состоит в том, что в 1945 году США были единственной ядерной державой с огромным потенциалом в области обычных вооружений, их территория была неуязвима, тогда как Япония осталась без дееспособных союзников и была на грани краха. Украина также истощена войной, но ее союзники обладают колоссальной мощью и при наличии политической воли способны к более агрессивным действиям. К тому же в ядерной эскалации не заинтересованы другие центры силы, такие как Китай и Индия. На их поддержку в таком сценарии Москве вряд ли стоит рассчитывать.

В случае если радикальный сценарий все же получит свое развитие, возникнет ситуация, возможно более опасная, нежели Карибский кризис. В 1962 году СССР и США балансировали на грани ядерной войны в условиях мира. А сегодня — в условиях большого конфликта в Европе. Остановить развитие кризиса в таких условиях будет крайне сложно. Вопрос, перерастет ли он в большую войну между Россией и НАТО. Решимость Запада вести войну далеко не очевидна, поэтому немедленная военная реакция здесь маловероятна. Однако Западу будет проще изолировать Россию. Возникнет мощный стимул для мобилизации новых ресурсов в поддержку Украины и ускорения милитаризации самого Запада. Украина вернется в глобальную информационную повестку.

Откроется путь к новым этапам эскалации. Например, Киев может использовать против России грязную атомную бомбу с последующим ответным ударом Москвы.

Радикальный сценарий доведет до своего предела все те слабости конструкции европейской и международной безопасности, которые накапливались в течение долгого времени. Мировой порядок в таком случае действительно рискует обрушиться в классическом для истории международных отношений виде — через вооруженное противостояние крупных держав. Большой вопрос, что именно возникнет на обломках. И за чей счет будет создаваться новый порядок.

Альтернатива — не доводить до ситуации, когда в Москве решат попробовать поставить жирную точку в конфликте с помощью применения ядерного оружия по Украине. Удары крылатыми и баллистическими ракетами по российской территории волю российского руководства не сломают. Скорее наоборот. Они повысят мотивацию завершить его намного более решительными и скоротечными шагами. В сценарии «ползучей эскалации» Украина также столкнется с растущим кризисом. Строго говоря, Киев является наиболее уязвимой стороной при любом развитии ситуации — как радикальном, так и базовом. Украина неизбежно понесет потери и в случае мирного решения. Вопрос в цене для всех участников. Цена для Украины будет самой высокой.

Иван Тимофеев, программный директор клуба «Валдай», гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД)