Маркетплейсы взяли золото

Российские потребители увеличили за последние 12 месяцев траты на приобретение ювелирных украшений на маркетплейсах на 65%, до 22,2 млрд руб. Изменение поведения покупателей вынуждает специализированные сети наращивать продажи на крупных интернет-площадках. Однако такая стратегия может привести в будущем к уступке офлайн-ритейлерами значительной доли рынка операторам e-commerce, как это случилось, например, с продавцами канцелярских товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С ноября 2023 года по ноябрь 2024 года на маркетплейсах купили ювелирных украшений на 22,2 млрд руб., что на 65% больше год к году, подсчитали на основе анализа более 27 млн трансакций в First Data (изучает потребительское поведение). Всего за это время через универсальные интернет-площадки приобретено 1,6 млн изделий из золота, 6,8 млн — из серебра.

Больше всего покупатели потратились на золотые кольца (530 тыс. штук на 5,2 млрд руб.), серьги (475 тыс. пар на 4,7 млрд руб.), колье и кулоны (309 тыс. изделий на 1,8 млрд руб.). Средний чек на украшения из этого металла, по подсчетам First Data, за последние 12 месяцев варьировался от 7,8 тыс. до 8,7 тыс. руб. в зависимости от изделия. Дешевле согражданам обходилась покупка изделий из серебра: средний чек на них на маркетплейсах составил 0,76–1,2 тыс. руб. Больше всего потребители покупали через этот канал серьги с содержанием серебра (2,1 млн пар на 3,2 млрд руб.), кольца (1,9 млн штук на 2,6 млрд руб.), колье и кулоны (1,5 млн изделий на 1,7 млрд руб.).

Такой серьезный разрыв показателей среднего чека украшений из двух этих металлов в Ассоциации ювелиров объясняют сильным подорожанием золота.

По данным Investing.com, в конце октября 2024 года стоимость золота на мировом рынке достигла исторического максимума — $2,79 тыс. за тройскую унцию, что на 35% больше, чем в конце 2023 года.

Потребители также начали активно покупать на маркетплейсах и украшения с бриллиантами: с ноября 2023 года и к началу ноября 2024 года они потратили на такие изделия 3,4 млрд руб., что, по данным First Data, составляет 15% от общей суммы, потраченной на украшения из драгметаллов на маркетплейсах с начала 2024 года.

С января по сентябрь 2024 года общий объем покупок через маркетплейсы превысил 30 млрд руб., подтверждает тенденцию президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. В Wildberries с начала этого года продажи ювелирных украшений увеличились на 24% в натуральном выражении и на 32% — в денежном, в Ozon — в 1,7 раза и 2,2 раза соответственно.

450 миллиардов рублей составит оборот ювелирной розницы РФ по итогам 2024 года, прогнозируют в сети Sokolov.

У Sokolov, по словам руководителя аналитического центра сети Алины Колпаковой, объем реализации продукции на маркетплейсах в январе—сентябре 2024 года вырос год к году на 45%, до 8,1 млрд руб. По ее данным, в сентябре этого года в сегменте онлайн-продаж ювелирных изделий доля маркетплейсов достигла рекордных 37% и 10,5% от общих продаж по всем каналам, включая офлайн-розницу. «Ни один производитель сегодня уже не может игнорировать этот канал продажи»,— констатирует гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов.

Потребители стали охотно приобретать ювелирные украшения на маркетплейсах, после того как на площадках была введена система контроля происхождения продукции, утверждают опрошенные “Ъ” представители интернет-компаний. Как поясняли в Wildberries, все продавцы такой продукции должны быть подключены к государственной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, а при приемке товара на складе он проверяется на наличие уникального идентификационного номера, присваиваемого Федеральной пробирной палатой.

Но бум интернет-продаж в ювелирной рознице может привести к обратному эффекту, а именно к вынужденному сокращению ритейлерами офлайн-магазинов, предупреждает старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько. Так, например, случилось с продавцами канцтоваров, которые прошедшим летом сообщили правительству РФ о риске закрытия тысяч магазинов из-за невозможности конкурировать с маркетплейсами (см. “Ъ” от 26 августа).

Алина Мигачёва, Халиль Аминов